حديث عن انتقال براهيمـي إلى نيس على سبيل الإعارة

فيما يرفض مدرب بورتو البرتغالي التخلي عنه

أكد المناجير غاد كوهن، أمس، أن نادي نيس الفرنسي، سيحقق مفاجأة مدوية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أن النادي الفرنسي سيحصل على خدمات اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي على سبيل الإعارة لغاية نهاية الموسم، وصرح المناجير قائلا: “نادي نيس سيحقق ضربة قوية في الميركاتو الحالي، براهيمي قد يكون في الفريق بداية من شهر جانفي الحالي، هم يبحثون عن لاعب خط وسط وجناح، لديهم القدرة المالية اللازمة لتحمل أعباء راتب شهري كبير، كما يمتلكون لجنة استقدامات أكثر من رائعة”. ويمتلك النادي الفرنسي الذي يتصدر البطولة المحلية لاعبين مميزين في صفوفه، على غرار الإيطالي ماريو بالوتيلي، البرازيلي دانتي والمغربي يونس بلهندة، حيث سيكون انضمام براهيمي للفريق بمثابة الحلم الذي يتحقق بالنسبة لجماهير النادي الفرنسي.

في سياق آخر، كشفت صحيفة “أوجوغو” البرتغالية، أن التقني البرتغالي نونو اسبيرتو سانتو مدرب نادي بورتو، يرفض قطعا التخلي عن لاعبه ياسين براهيمي خلال هذا الميركاتو الشتوي. وحسب ما أكده المصدر، فإن نونو معجب كثيرا بردة فعل اللاعب، بعد عودته للمشاركة في “الدراغاو” خلال الشهر الماضي، حيث يتمنى ترجمة عودته القوية خلال كأس إفريقيا، ليعود للفريق في كامل إمكاناته. وكان خريج مدرسة ران الفرنسي، قد استغل كما يجب إصابة زميله أوكتافيو، ليعود إلى تشكيلة بورتو ويختار بعدها أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي في الدوري البرتغالي.



ق.ر