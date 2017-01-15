حجـــــــــــــــــار والبكالوريـــــــا

آخر تحديث : يناير 15th, 2017 8:54 مساءً
يناير 15, 2017 Wakteldjazair همسات 0
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، انه لا بد من إعادة النظر في البكالوريا، لأنه بحسب رأيه لا تقدم قاعدة معرفية مشتركة بين الطلبة، مشيرا إلى أن الطلبة هناك منهم من هو متفوق في الرياضيات وليس متفوقا في باقي المواد، أو هناك من هو متفوق في مادة أدبية وليس متفوقا في باقي المواد، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الشهادة تضمن قاعدة معرفية مشتركة.
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