حتى ضحكاتنا بكاء!

كشفت العاصفة الثلجية، التي اجتاحت بعض الولايات، خلال الـ24 ساعة الماضية، أن نعمة الاستقلال، بعد أكثر من خمسين سنة، لم تصل الكثير من القرى النائية، التي يموت فيها الناس بالحرارة صيفا وبالثلج شتاء، دون أن يصلها ما وصل الذين نزحوا ومازالوا ينزحون نحو شبه المدن المترامية من تاء الشرق إلى تاء الغرب، فحينما تجد أناس من المفروض أن يفرحوا بالضيف الأبيض، الذي انتظرناه طويلا هذه السنة، يتوسلون من الله بأن يتوقف تهاطل الثلوج مثلما حدث في قرى شمال سطيف، وأطفال في غابات أكفادو ببجاية يشاهدون مدفأة لأول مرة في حياتهم، ولكن من دون تشغيل، لأن كوخهم من دون غاز، حينها تعرف أن الفرحة عندنا نسبية جدا، وفي الجانب الآخر اشتدت المعركة بين أحزاب تسببت في هاته الأوضاع المأساوية لأجل مقاعد برلمانية يتمتعون بها في الربيع الجزائري القادم، بعيدا عن شتاء الفقراء.

العاصفة الثلجية ولّدت مشاكل أخرى مثل الغاز والكهرباء في بلد طاقوي، من غازه تتدفأ العائلات الأوروبية، التي يبلغ فيها، أحيانا، وعندما يسافر وزير الطاقة إلى مشارق الأرض ومغاربها لحل أزمات عالمية، تاركا بلده من دون غاز البوتان ولا نقول الغاز الطبيعي، فإننا نفهم المعادلة، التي تقول إن المسؤول عندنا لا يعيش مكان ولا حتى الفصل، الذي يعيشه المواطن، والذين عانوا من صقيع الشتاء وعاصفة الثلج يعلمون أن مسؤولين كبارا يعيشون فصولا أخرى غير الفصول الأربعة، التي يعيشها بقية البشر.

المسؤولون يتعاملون مع ما يجود به الخالق على عباده، بكثير من الإجحاف، فوزير الموارد المائية يتحدث عن السدود، التي امتلأت وفاضت ليس بماء التعب والعمل وإنما بماء نزل من السماء!

ووزير الطاقة يتحدث عن معجزة قارورات الغاز، التي تصنع يوميا ليس بالتعب والعمل، وإنما بخيرات الأرض! والغريب في كل ذلك أن الأحزاب الكثيرة، التي باشرت معركة التشريعيات وقالت إنها ستحل مشاكل العباد والبلاد، لم تقترح حلا سهلا ممتنعا لما صار يسمى بمشكلة الثلج!



سليم.خ