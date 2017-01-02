حامية ولمهان ينضمــان رسميـا إلى شبـاب بلوزداد

آخر تحديث : يناير 2nd, 2017 9:35 مساءً
يناير 02, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
بعد تخلصه من المشاكل الإدارية التي انتهت بتعيين رئيس جديد له، مر شباب بلوزداد إلى السرعة القصوى من أجل التحضير لما تبقى من الموسم الكروي الحالي، وأبرم صفقة هامة بالتعاقد مع المهاجم المتألق في صفوف أولمبي المدية محمــــــــد الأمين حامية وكذا زميله في الفريق الأمين لمهان.
ووقع حامية على عقد يمتد لسنتين ونصف سهرة أمس الأول، فيما وقع لمهان على عقد يمتد لنفس المدة، وبلغت تكلفة تحويلهما مليار و500 مليون سنتيم، بحسب ما بلغنا من مصدر عليم بشؤون النادي العاصمي، الذي اتفق أيضا على استعارة صانع ألعاب اتحاد الجزائر أمير سعيود، تشير نفس المصادر.
أحمد. ح
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