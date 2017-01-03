“حاملة طائرات أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي”

آخر تحديث : يناير 3rd, 2017 9:37 مساءً
يناير 03, 2017 Wakteldjazair دولي 0
البحرية الصينية
قالت البحرية الصينية، إن حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها الصين أجرت تدريبات في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد أيام من قول تايوان، إن الحاملة وسفنا مرافقة لها مرت على بعد 90 ميلا بحريا من جنوب الجزيرة وسط تجدد التوتر بين الجانبين.
وأبحرت الحاملة لياونينج والسفن الحربية المرافقة لها قبالة الساحل الشرقي لتايوان، فيما وصفته الصين بأنها تدريبات اعتيادية تتفق مع القانون الدولي.
وقالت البحرية الصينية على موقعها الرسمي للتدوينات المصغرة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، إن الطائرات المقاتلة من الطراز جيه-15 المصاحبة للحاملة أجرت تدريبات في “ظروف بحرية معقدة” أول أمس.
وأضافت أن مجموعة حاملة الطائرات أجرت أيضا تدريبات بالطائرات الهليكوبتر دون أن تذكر تفاصيل بشأن الموقع بدقة.
وتأتي المناورات وسط توترات جديدة مع تايوان ذات الحكم الذاتي – والتي تقول بكين إنها جزء من الصين- بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مؤخرا برئيسة تايوان مما أغضب الصين.
وأثارت المجموعة البحرية الصينية قلق اليابان، عندما عبرت بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا اليابانيتين.
وأجرت القوات الجوية الصينية مناورات بعيدة المدى الشهر الماضي فوق بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، مما أثار مخاوف في اليابان وتايوان. وقالت الصين وقتها، إن تلك المناورات روتينية أيضا.
وكالات
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