جيل الجزائر المتوج بأمم إفريقيا يحفز “الخضر“ على الفوز بدورة الغابون

رفقاء غولام يشاركون في تدشين مرافق مركز سيدي موسى

التقى لاعبو المنتخب الوطني الذين باشروا عشية الاثنين المنصرم تربصهم الإعدادي، تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الغابون بين 14 جانفي و5 فيفري، مع نظرائهم المتوجين بطبعة المسابقة التي جرت في الجزائر عام 1990، وهو اللقــــــب الوحيــــد الذي نالته الجزائـر في تاريخها.

معلوم، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) عمد على إقامة حفل لتسمية مرافق المركز التقني لكرة القدم، أين يجري تربص “الخضر”، وذلك حتى تكون فرصة للاعبي الجيل الحالي ويلتقوا الجيل المتوج، وفعلا التقى 19 لاعبا حضروا التربص مع بعض لاعبي جيل 1990 الطين لبوا دعوة الحضور على غرار طارق لعزيزي، عبد الحكيم سرار ومحمد راحم.

وعلمنا في هذا الصدد، أن رفقاء فوزي غولام تجولوا في مركز سيدي موسى وتبادلوا أطراف الحديث مع بعض جيل التسعينيات، الذين حكوا لهم على تجربتهم وعن تتويجهم التاريخي وأبلغوهم بأنهم لاعبي الجيل الحالي لديهم كل مقومات النجاح للتتويج بدورة الغابون التي تنطلق بعد 10 أيام، وسيجعلهم ذلك يدخلون التاريخ إذا ما استطاعوا أن يتوجوا خارج الديار.

وشارك لاعبو “الخضر” الذين يستعدون للمشاركة في المسابقة القارية المشار إليها أمس، في عملية تدشين مرافق مركز سيدي موسى، وهي العملية التي حضرها وزير الرياضة الهادي ولد علي والمدرب الوطني الأسبق محي الدين خالف وبعض لاعبي جبهة التحرير الوطني، على غرار محمد معوش.

وحفز لاعبو “الأفلان” رفقاء عيسى ماندي فيما يتعلق بزرع الوطنية في أنفسهم قبل السفر إلى الغابون يوم 12 جانفي على متن طائرة خاصة، حيث حكوا لهم نضالهم من أجل الوطن، وكيف أسهموا في الدفاع عن القضية الوطنية أثناء ثورة التحرير المجيدة، كهروب أحدهم من الثكنة من أجل تمثيل منتخب “الأفلان” الذي كان يمثل المنتخب الوطني آنذاك، قبل أن تسترجع الجزائر سيادتها كدولة مستقلة.وقد تم خلال الحفل، تسمية ملحق التدريبات باسم عبد الحميد كرمالي، المدرب الوطني الذي كان وراء التتويج بكأس أمم إفريقيا 1990 وميدان آخر للتدريب حمل اسم فريق جبهة التحرير الوطني(الحزب الذي فجر الثورة)، كما تم تسمية مطعم برشيد حرايق الرئيس الأسبق لـ” الفاف”، وقاعة تقوية العضلات حملت اسم عبد النور بقة الوزير الأسبق للرياضة، كما تم تسمية مجمعين بيداغوجيين باسم الحاج سكال ومحمد صالح ذيابي، اللذان ترأسا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فيما حمل اسم فندق اسم الدكتور معوش لاعب سابق في “الأفلان”.



أحمد. ح