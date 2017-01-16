جيلالي سفيان: “القانون يعاقب من يقول لا لانتخابات مزورة”

بعد تهديد وزير الداخلية للأحزاب المقاطعة للانتخابات

طلائع الحريات سيدرس الموضوع بجدية

“القانون سيعاقب الأحزاب السياسية، التي تقول لا لانتخابات مزورة” هي الجملة الوحيدة، التي رد بها رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، على تصريحات وزير الداخلية، نور الدين بدوي،، التي انتقد فيها الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدا أنه سيتم “اشتراط المشاركة في الانتخابات لمنح الاعتمادات للأحزاب ومعاقبة التشكيلات، التي لا تسهم في تنشيط الحياة السياسية، وتدفع بالمواطنين إلى اليأس”.

هدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، “بسن إجراءات صارمة، في مشروع قانون الأحزاب، يصل إلى فرض المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لكل الأحزاب كشرط للحصول على الاعتماد”، ومعاقبة التشكيلات، التي لا تسهم في تنشيط الحياة السياسية، وتدفع بالمواطنين إلى اليأس.

جاء رد رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، على الموضوع بتغريدة واحدة على موقعي تويتر وفيسبوك جاء في محتواها “القانون سيعاقب الأحزاب السياسية، التي تقول – لا – لانتخابات مزورة”، في إشارة إلى السبب، الذي جعل حزب جيل جديد يقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة.

من جانبها، أكدت عضو المجلس السياسي للحزب، مريم سعيداني، في حديث لها باسم الحزب لـ “وقت الجزائر” أن “وزير الداخلية لا يملك أي صلاحيات لمنع أي حزب يقوم بكل ما ينوط به القانون، من دورات المجالس الوطنية والمؤتمرات بحضور محضر قضاء، التعبير عن رأي، كون المقاطعة رأي، وتعبير ديمقراطي”. وأضافت المتحدثة أن “تهديد الوزير، بسحب الإعتمادات من الأحزاب المقاطعة للانتخابات، لأكبر دليل على أن صوت المقاطعة، أعلى وأكبر من صوت المشاركة”، وهي المقاطعة، التي “قد تكشف للعالم ما لا يحب النظام الجزائري أن يراه الرأي العام الخارجي”، رغم أن عدد الأحزاب المقاطعة هما “حزبان وفقط” تشير المتحدثة.

وأضافت المتحدث أن هكذا قرار يؤكد أن “النظام الجزائري يريد أن تكون كل الأحزاب السياسية قطيعا في الانتخابات، وأن مشروع القانون، الذي يتحدث عنه الوزير، لن يأتي إلا بالمزيد من التضييق على الساحة السياسية الجزائرية”.

من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي في حزب طلائع الحريات، فيصل حردي، وهو الحزب الثاني المقاطع للانتخابات التشريعية القادمة، أن “الحزب ينتظر الحصول على النص الكامل لكلمة الوزير، التي كشف فيها عن مشروع القانون”. مضيفا أن الحزب “سيدرس القضية بكل جدية” وسيكون موقف الحزب واضحا، و”سيعلن عنه رئيس الحزب، على بن فليس يوم الجمعة القادم”، وذلك في حصة تلفزيونية من المنتظر أن يحل خلالها ضيفا على قناة خاصة.



يزيد بابوش