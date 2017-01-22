جواز السفر الجزائري في المركز الـ80 عالميا

آخر تحديث : يناير 22nd, 2017 9:07 مساءً
يناير 22, 2017 Wakteldjazair همسات 0
نشر موقع “passportindex”، القائمة السنوية لترتيب أحسن جواز سفر في العالم، وتضم القائمة 199 دولة،، حيث احتلت الجزائر المرتبة الـ 80 عالميا، وبهذا يكون جواز السفر الجزائري قد تقدّم بتسعة مراكز عن ترتيب السنة الماضية “89”، وبحسب تصنيف الموقع، الذي يعتمد في دراسته على عدد الدول، التي يمكن لحامل الجواز من دخولها بدون تأشيرة، فإن الجزائر قد احتلت المرتبة 80 عالميا والـ 4 مغاربيا، ويسمح الجواز بالسفر ودخول 48 دولة من دون تأشيرة، في حين احتلت تونس المرتبة 66 عالميا، والمغرب 72 عالميا ومصر 79 عالميا.
يناير 22, 2017 0نشر موقع “passportindex”، القائمة السنوية لترتيب أحسن جواز سفر في العالم، وتضم القائمة 199 دولة،، حيث احتلت الجزائر...
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