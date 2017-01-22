جمال مصباح:“نتحمل مسؤولية الوضعية التي يتواجد فيها المنتخب“

قال المدافع الأيسر للخضر، جمال مصباح، الذي سيكون بديلا لفوزي غولام „الأمر المؤسف، أنه علينا الفوز على السنغال وانتظار هدية من منتخب زيمبايوي“، موضحا أن مهمة الخضر معقدة في التأهل إلى الدور ربع النهائي، لكنهم سيعملون المستحيل. موضحا „لم نتعود على مثل هذه الظروف الصعبة، والفوز أمام السنغال سيعيد الثقة لنا“، وتابع قائلا: „نتحمل مسؤولية الوضعية التي يتواجد فيها المنتخب الوطني“، لافتا إلى أن النخبة عاشت ظروفا أصعب في الماضي، وعرفت كيف تتجاوزها، وفي هذا الصدد، أشار مصباح أن الأجيال السابقة وهذا الجيل حققوا إنجازات كبيرة أيضا، موضحا أنه لا يجب تحطيم هذا الجيل والمقارنة بين الأجيال خطأ.