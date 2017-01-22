آخر تحديث : يناير 22nd, 2017 9:07 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

جمال مصباح:“نتحمل مسؤولية الوضعية التي يتواجد فيها المنتخب“

يناير 22, 2017 رياضة 0

جمال مصباح:“نتحمل مسؤولية الوضعية التي يتواجد فيها المنتخب“

قال المدافع الأيسر للخضر، جمال مصباح، الذي سيكون بديلا لفوزي غولام „الأمر المؤسف، أنه علينا الفوز على السنغال وانتظار هدية من منتخب زيمبايوي“، موضحا أن مهمة الخضر معقدة في التأهل إلى الدور ربع النهائي، لكنهم سيعملون المستحيل. موضحا „لم نتعود على مثل هذه الظروف الصعبة، والفوز أمام السنغال سيعيد الثقة لنا“، وتابع قائلا: „نتحمل مسؤولية الوضعية التي يتواجد فيها المنتخب الوطني“، لافتا إلى أن النخبة عاشت ظروفا أصعب في الماضي، وعرفت كيف تتجاوزها، وفي هذا الصدد، أشار مصباح أن الأجيال السابقة وهذا الجيل حققوا إنجازات كبيرة أيضا، موضحا أنه لا يجب تحطيم هذا الجيل والمقارنة بين الأجيال خطأ.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017

همسات

جواز السفر الجزائري في المركز الـ80 عالميا

جواز السفر الجزائري في المركز الـ80...

يناير 22, 2017 0

نشر موقع “passportindex”، القائمة السنوية لترتيب أحسن جواز سفر في العالم، وتضم القائمة 199 دولة،، حيث احتلت الجزائر...
اقرأ المزيد
التضحية بــ”ليكانس” لإخماد غضب الشارع

التضحية بــ”ليكانس”...

يناير 22, 2017 0

نوال الزغبـــي مـن الجزائـــر إلى باريــس في عيــد الحـب

نوال الزغبـــي مـن...

يناير 22, 2017 0

مـا علاقـة غول بــ”لا بـال”؟

مـا علاقـة غول بــ”لا...

يناير 21, 2017 0

قايد صالح يهنّئ المنتخب العسكري

قايد صالح يهنّئ المنتخب...

يناير 21, 2017 0

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة...

يناير 20, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  