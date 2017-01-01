جزائريون محتجـزون في تونس

اضطر العشرات من الجزائريين، الانتظار ساعات طويلة في مطار قرطاج الدولي بتونس، بسبب تأخر رحلات العودة من تونس إلى الجزائر. وكانت أول رحلة من المفروض أن تنطلق على الساعة التاسعة صباحا، لكن المسافرون تفاجأو بتأخر الطائرة إلى غاية الساعة الثامنة ليلا، ما أثار غضبا كبيرا لدى المسافرين ضد عمال المطار، ويتواجد آلاف الجزائريين بالجارة تونس، من أجل قضاء احتفالات نهاية السنة بها.