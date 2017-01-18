»جزئيات بسيطة ستحسم نتيجة المباراة ولا مجال للخسارة«

أكد غياب سوداني ومبولحي، ليكنس:

دافع المدرب الوطني، البلجيكي جورج ليكنس، عن اللاعب رياض محرز، في مواجهة الانتقادات التي طالته بعد المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام زيمبابوي 2-2 يوم الأحد الماضي، في مستهل مشوار الخضر، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2017 المقامة بالغابون. وقال ليكنس في مؤتمر صحفي، عقد أمس الأربعاء، إنه لا يتفهم معنى الانتقادات التي لم تستثن محرز، وتدعي أنه لم يؤد واجباته الدفاعية مثلما يفعل في ناديه ليستر سيتي الإنجليزي. وأشار ليكنس، إلى أن محرز „سجل هدفي منتخب الجزائر، وقام بواجبه على أكمل وجه، والأهم لدينا هو روح الفريق“. وفي معرض حديثه، أكد ليكنس غياب العربي هلال سوداني عن مباراة اليوم أمام المنتخب التونسي، بسبب الإصابة واكتفى بقول إن إسلام سليماني لا يزال يعاني من آلام. وقال المدرب البلجيكي، إنه يعمل على تجهيز حارس المرمى الثاني مليك عسلة، الذي سيخلف غيابزميله رايس وهاب مبولحي، المصاب هو الآخر، في المقابل، اعترف ليكنس بصعوبة المباراة أمام تونس، مؤكدا „لا مجال للصداقة على أرضية الملعب، ستكون مباراة خاصة جدا ومتوازنة، والفريق الأفضل هو الذي سيفوز، ونتمنى أن يكون منتخب الجزائر هو الفائز. تونس فريق جيد ويضم لاعبين جيدين كوهبي خزري، كان ينقصهم أشياء بسيطة أمام السنغال، لقد لعبوا مباراتين في مباراة واحدة، مثلما كان الأمر معنا أمام زيمبابوي“، وأضاف: „استعدّ فريقنا جيدًا للمباراة، أعتقد أن جزئيات بسيطة ستحسم نتيجتها، درسنا جيدا طريقة لعب المنتخب التونسي أمام السنغال، وسأدفع بأفضل التشكيلة. التحدي المقبل بالنسبة لنا هو الفوز في المباراة الثانية وتحسين الأداء بعد تصحيح الأخطاء“.



العربي شريف