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“جازي” تــراهن على إدخـال التـعاملات المـــــالية الموازيـــــة للبنـــــوك

يناير 24, 2017 الحدث 0

“جازي” تــراهن على إدخـال التـعاملات المـــــالية الموازيـــــة للبنـــــوك

تماشيـا مع توجّه الجـزائر لرقمنـة الخدمـات

أبدى متعامل الهاتف النقال “جازي”، جاهزيته لاعتماد التحويل المالي “الدفع بواسطة الهاتف النقال” عبر شبكته، بمجرد صدور التشريعات الخاصة بالعملية” المقرر إطلاقها مع بداية 2018، حيث ستسمح الخدمة لجميع المتعاملين، بتحسيس أفضل للمستهلكين والعاملين في قطاع التجارة، حول أهمية استخدام هذه الخدمة الجديدة، مما سيساهم في تحسين سرعة المعاملات والحد من النقود المتداولة في السوق الموازية.

تجهيـــــز المساحــــــات التجــــــــارية بـ10 آلاف جهــــــــــاز دفع إلكتــــــــــروني
جدد الرئيس التنفيذي لجازي فيتشانزو نيتشي أمس، خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي الأول حول العمليات المالية عبر الهاتف النقال، بالشراكة مع الجمعية العالمية للمؤسسات العاملة في الهاتف النقال “جي.أس.أم.أ” بفندق الأوراسي بالعاصمة، حرص “جازي” على تعميم استعمال وسائل التحويل المالي الحديثة، تماشيا مع السياسة التي تنتهجها الحكومة الجزائرية ببناء الاقتصاد الرقمي وتوحيد أنظمتها المالية، مشيرا إلى أن جازي ستعمل على تجهيز المساحات التجارية بحوالي عشرة آلاف جهاز دفع إلكتروني “TPE” لتضاف إلى خمسة آلاف وحدة التي تم نشرها عام 2016، ما سيساهم بإدخال ما نسبته 50 بالمائة من سكان الجزائر غير المتعاملين رسميا مع البنوك إلى السوق الرسمية، ما يجعل السوق الجزائرية جد هامة بالنسبة لخدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال.وفي هذا الصدد، تطرق فيتشانزو إلى الشراكة التي وقعتها جازي مع بنك التنمية الريفية الجزائري، موازاة وإطلاق عملية الدفع الإلكتروني في أكتوبر 2016، حيث أتاحت هذه الشراكة لزبائن جازي الحاملين لبطاقة بنكية تابعة للشبكة الوطنية للخدمات المصرفية الإلكترونية بين البنوك، بشراء رصيد أو دفع فواتيرهم على الموقع الإلكتروني لجازي عبر واجهات الدفع الإلكتروني”. Flexy-e “و”facture-web” وتسمح خدمة الدفع الإلكتروني بدفع فواتير استهلاك المياه والكهرباء، الهاتف الثابت والمحمول، التأمين، والنقل الجوي وبعض الإدارات الأخرى على غرار الضرائب.
وكخطوة ثانية، ينبغي أن تتم بعد اعتماد قانون التجارة الإلكترونية ونصوصه التنفيذية، التي هي حاليا في مرحلة الإعداد، ستشمل خدمات الدفع الإلكتروني جميع المنتجات المادية.وفيما يخص ببيانات السوق الإلكترونية بالجزائر، أشار المسؤول الأول على جازي، أن نسبة انتشار الهواتف المحمولة، من شأنها أن تساعد على ظهور الاقتصاد الرقمي، الذي نساهم فيه من خلال خلق بيئة رقمية ودعم الشباب أصحاب المشاريع المبتكرة، مذكرا بمساهمي جازي من الصندوق الوطني للاستثمار ومجمع فيمبلكوم، والتي مكنت المتعامل من جعله عنصرا مهما، له دوره في تنمية الاقتصاد الوطني الجزائري، من خلال استثمارات تقارب مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، توجه أساسا لتطوير الدفع الإلكتروني وخدمات الجــــيل الثالث والرابع، مع ضمان تدريب إطــــــارات المستقبل، ونقل الدراية التكنولوجية وخلق فرص العمل والثروة.


عبد المطلب.ع

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