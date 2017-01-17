جاب الله يحضر لمؤتمر جامع مع النهضة والبناء

„تحالف سياســي استراتيجــي“ سيعلــن عنه هذا السبت

تعلن الأحزاب الثلاثة، حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، يوم السبت المقبل، عن تفاصيل مشروعها لـ „“التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي“، الذي سيكون ضمن مسمى „الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء“.

ختمت قيادات حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء مشاوراتها للفترة الأخيرة، بإصدار بيان مشترك لها تحدثت فيه، أمس، عن تنظيم لحفل الإعلان عن هذا التحالف، يوم السبت المقبل، بقصر المعارض، شرق الجزائر العاصمة.

ولم يرد في البيان أي إشارة إلى تفاصيل وطبيعة المشروع، سوى ما تعلق بأنه „تحالف سياسي استراتيجي وحدوي“، يسمى „الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والتنمية“، فهل هي خطوة لاندماج الأحزاب الثلاثة في كيان سياسي موحد يحل محلها كأحزاب مستقلة عن بعضها؟ وتعقيبا على هذا يقول القيادي في حركة النهضة، يوسف خبابة، „إنه أولا تحالف سياسي سنوحد من خلاله رؤانا ومواقفنا بشأن مختلف القضايا، وهو أيضا تحالف استراتيجي يستمر في الزمن ولا يتوقف فقط عند مرحلة ما، وهو كذلك تحالف وحدوي سيفضي إلى كيان سياسي واحد يجمعنا نحن الأحزاب الثلاثة، في نهاية المطاف“.

وإذ تعني الخطوة بذلك مشروع اندماجي، فالمنتظر أن تعقد الأحزاب الثلاثة مؤتمرا جامعا لها، من أجل تكريس اندماجها رسميا في الكيان المسمى „الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء“.

وتعقيبا على هذا يقول خبابة „طبعا سيكون هناك مؤتمر جامع نسعى إلى برمجته في اقرب وقت ممكن“. ليضيف „المؤتمر بما يتطلبه من استعدادات وإجراءات مستبعد أن يتم قبل تشريعيات أفريل المقبل“.

ومنذ عشر سنوات، يقترح عبد الله جاب الله، بصفته مؤسس حركتي النهضة والإصلاح، والمنسحب منها على التوالي (على اثر حركات تصحيحية ضده) مبادرات „لم شمل“ لم تنفعه، مرارا، في إقناع الحركتين بمشروع اندماجهما مجددا في إطار النهضة التاريخية، مثلما أنها لم تنفعه، مرارا، هو شخصيا، بمعية المجموعة التي معه في جبهة العدالة والتنمية، في العودة إلى حركة النهضة، ضمن مشروع „النهضة التاريخية“.

وإذ استحال عليه ذلك، مرارا، فقد اجتمع، في أوت 2015، بإطارات محسوبين سابقا على التيار الإسلامي، في ندوة وطنية (ببلدية الشط) بولاية الطارف، واتفق معهم على العمل جماعيا لأجل تحقيق مشروع يخص جميع المنتسبين للتيار الإسلامي، المشروع الذي اعتبره ضرورة ملحة مقارنة بمتطلبات الظرف. وبامتناع حركة الإصلاح الوطني، نجح جاب الله، أواخر سنة 2016، في تحقيق قرابة مع قيادة حركة النهضة، وحركة البناء، المنشقة عن حركة مجتمع السلم، بأن اجتمع بهم في مشاورات تختتم ببرمجة حفل مقرر هذا السبت للإعلان عن „تحالف سياسي استراتيجي وحدوي“، ضمن مسمى „الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء“، في انتظار تكريس هذا التحالف رسميا، بمناسبة مؤتمر جامع سيبرمج لاحقا.



عبد العالي خدروش