ثمن الانغماس فـي الحرب

لا يجب الاعتقاد أن ما يحدث في تركيا هذه الأيام مجرد أعمال إرهابية، الهدف منها تعبير الجماعات الإرهابية عن انتقادها للسياسة التركية في سوريا، وإذ كان وراء هذه الأحداث أكراد سوريا أو بقايا “الدواعش”، فإن العقل المدبر لن يكون سوى أطراف فاعلة، يعتبر الطرفان السابقان ورقتان في أيديها(أي الأطراف).

فتركيا التي تعتبر حليفا عسكريا للغرب في حلف الناتو، ورفضت عضويتها لتكون عضوا في القارة العجوز أوروبا، حاولت أن تتحرك في اتجاه آخر غير استجداء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد “الكبرى”، من أجل ضمها إليهم، فتوجهت إلى روسيا وإيران في الأشهر القليلة الماضية، وبالرغم من مشاركتها في الحرب على الإرهاب في سوريا، إلا أنها احتفظت لنفسها بمساحات التدخل والأهداف التي تقصفها والمدن التي تحاصرها، بعدما دعمت المعارضة في سوريا بقوة، ولم يكن العدو الأول هو”داعش” كما تسوق لذلك انقرة، بل محاصرة حزب العمال الكردستاني المعارض، الذي يتخذ من سوريا قاعدة خلفية لتحركاته.

كل ذلك لم يعجب الغرب، الذي لم يجد طريقة مثلى ليؤدب بها ابنه العاق، فهو جبهته العسكرية في المنطقة وبوابته الآمنة من ناحية الشرق الأوسط، لكنه بدأ يستأسد، وكانت الطريقة المثلى، هي أن يجني اردوغان ما زرعه بدعمه لثورات الربيع العربي والحركات المسلحة المحسوبة على التيار الإسلامي في المنطقة. فبعد أن تواطأت أوروبا والغرب عموما معه، في تخريب البلدان العربية، جاء وقت إدخال “الجامح” إلى القفص، وكان ذلك في إطار السياق العام لما يحدث في المنطقة أي “بالعنف”، فبدأت التفجيرات الإرهابية والاغتيالات، ليبلغ الأمر إلى محاولة الإطاحة بالرئيس، في مشهد درامي شاهده العالم على المباشر، وكانت خاتمته عملية استعراضية ليلة الاحتفال بمطلع السنة الجديدة 2017.

وتدفعنا قــــراءة الوضــــع فـــي تركيا حاليا إلى تسليط الضوء على دعوات الجزائر إلى ترجيح الحلول الدبلوماسية والسياسية في الأزمـــات الداخلية للبلدان، فهي عندما تتحدث بلوغ أتون الحرب إلى كل الأطراف التي تمول النزاعات، وتهديـدها للمنطقة التي ينشب فيها الخلاف، فإنها تستشرف المستقبل، ويصدقها في ذلك مراجعة الأطراف اللاعبة في الساحة لحساباتها حاليا، لتجـــد أن موقف الجزائر كان سليما منذ البداية، وما الحرب في ليبيا واليمن وكذلك سوريا، إلا دليل على واقعية هذا الموقف.

ط.موسى