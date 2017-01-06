ثلاثة عروض جزائرية في منافسات المسرح العربي

تجري فعاليات في وهران ومستغانم قريبا

تتنافس ثلاثة أعمال جزائرية إلى جانب عروض مسرحية من عدة دول عربية على جائزة القاسمي لمهرجان المسرح العربي، الذي تحتضن طبعته التاسعة مدينتا وهران ومستغانم في الفترة من 7 إلى 17 جانفي الجاري، حسب ما أفاد به يوم الأربعاء الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.

وقال السيد اسماعيل عبد الله خلال ندوة صحفية نشطها بوهران بمعية المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام لخضر بن تركي ووالي وهران عبد الغاني زعلان، أن 33 عرضا مسرحيا، منها ثمانية ضمن المنافسة الرسمية ستشارك في هذا الحدث الثقافي الهام الذي تستضيفه وهران ومستغانم، وذلك بعد القاهرة عام 2009 وتونس عام 2010 وبيروت عام 2011 وعمان عام 2012 والدوحة عام 2013 والشارقة عام 2014 والرباط عام 2015 والكويت عام 2016 .

كما تشارك ثلاثة عروض جزائرية في هذا المهرجان منها الاوبرات الغنائية “حيزية” التي تجمع بين الأداء المسرحي والتعبيري والغنائي من تأليف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، وملحمة “الجزائر رحلة حب” لمؤلفها المجاهد الراحل عمر البرناوي التي اختيرت للعرض الختامي.

وأضاف الأمين العام للهيئة العربية للمسرح أن هذه الطبعة التاسعة للمهرجان تعد طبعة “مميزة” نظرا لأنها تقام على ارض قدم فيها المسرح مناضلين وشهداء عدة على غرار عبد القادر علولة وعز الدين مجوبي وعبد الرحمان كاكي. “من هنا جاءت تسمية الدورة باسم واحد من شهداء المسرح الجزائري “عز الدين مجوبي” تكريسا واحتراما لنضالات المسرحيين وتضحياتهم والدور الذي يلعبه المسرح في التغيير وتهيئة مناخ الحرية” يضيف نفس المتحدث.

كما سيكرم المهرجان أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطن التي أسسها المسرحي الجزائري مصطفى كاتب عام 1958 لتكون الرسول الفني لثورة الشعب الجزائري المجيدة، حيث لا يزال 15 فنانا وفنانة من أعضاء الفرقة على قيد الحياة. وتتميز هذه الطبعة بتمديد فعاليات المهرجان من 6 أيام إلى 10 أيام نظرا لغنى البرنامج المقرر، حيث برمجت 11 ورشة تدريب منها أربعة حول تجارب مسرحية في بعض الدول العربية وورشة لإعداد القراءات النقدية للعروض.

وسيشارك في هذا المهرجان زهاء 550 فنانا من الجزائر والوطن العربي منهم 267 من المشاركين في تقديم العروض المسرحية و120 في المؤتمر الفكري المنظم بهذه المناسبة، و70 في الورشات والندوات النقدية وكذلك التحكيم، إضافة إلى 34 صحافيا يقومون بالتغطية الإعلامية. وسيتناول المؤتمر الفكري الذي يحمل عنوان “العبور إلى المستقبل بين الريادة والقطيعة المعرفية” عدة نشاطات على غرار ندوتين تطبيقيتين استذكاريتين لشهيدي المسرح الجزائري عز الدين مجوبي وعبد القادر علولة، ومناظرة علمية حول ريادة النص المسرحي العربي بين مارون النقاش وإبراهيم دانينوس.

كما ينتظر أن تقدم عروض من المسرحيات المشاركة في المهرجان في مختلف ولايات الغرب الجزائري على غرار غليزان وسعيدة وتلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وعين تموشنت.

ق.ث