ثالوث يؤرق فلاحي برج زمورة

الماء، الكهرباء وغياب عقود الملكية

يعيش عشرات الفلاحين ببلديـــة برج زمورة الواقعة شمال ولاية برج بوعريريج وضعــية مزرية نتيـــجة المشاكل التي يتخبطون فيها، فلا ماء ولا كهــرباء ولا عقود ملكية تسهل لهم ممارسة نشاطهم الزراعي في ظل غياب النقص الكبير في الاستفادة من عمليات الدعم والمساعدة من الهيئات المعنية.

رفع هؤلاء الفلاحون عديد الشكاوى والمراسلات إلى السلطات المعنية بغية التكفل بانشغالاتهم المتمثلة في إيجاد صيغة قانونية بديلة لعقود الملكية قصد إثبات وضعيتهم ونشاطهم الفلاحي للاستفادة من الدعم المالي من الدولة وتسهيل عملية حفر الآبار، حيث يشترط عليهم امتلاك عقود ملكية تثبت ملكيتهم للأرض.

الفلاحون أكدوا أن جميع الشروط متوفرة غير أن معظمهم يملكون عقودا عرفية، كما أن مصالح مسح الأراضي بالولاية قامت بعملية المسح ما جعل معاناتهم متواصلة خصوصا مع عملية السقي ويلجؤون إلى اقتــناء صهاريج المياه والتي وصـــل سعرها سقف 1800 دج وهي تكـــاليف باهـــظة غير قـــادرين على دفعها.

معاناة هؤلاء لا تنتهي عند هذا الحد، فالكهرباء هي الأخرى مطلب ضـروري لهؤلاء الفــلاحين الذين يعتــمدون على المحركات التي تعمل بالبنزين والمازوت وهي تكاليف إضافية أثقلت كاهلهم، مؤكدين أنهم قدموا عدة شكاوى إلى الجهات المعنية قصد ربط أراضيهم بالشبكة، إلا أنه لم تفلح جميع مساعيهم في ذلك.

الطرق وغياب المسالك الريفية هي الأخرى مشكل يعاني منه أصحاب الأراضي الفلاحية والمستثمرات، حيث تعد من أصعب الطرق حتى أن مالكي الجرارات يرفضون الذهاب إليها بسبب وضعيتها خصوصا أن المنطقة ذات طابع جبلي وعر وهو ما يطرح العديد من التساولات عن البرامج التي تطلقها محافظة الغابات والتي لم تصل بعد إلى هذه المنطقة.

يذكر أن كل الفلاحين استفادوا من عملية الدعم من طرف البلدية ومحافظة الغابات منذ عشر سنوات في مجال الأشجار المثمرة لكن عملية الدعم اقتصرت على الأشجار دون دعمهم بمشاريع أخرى على غرار حفر الآبار الارتوازية وتوفير وسائل السقي ليجد الفلاحون والمزارعون أنفسهم أمام عديد المشاكل التي ذكرناها آنفا في انتظار تدخل المسؤولين لمساعدتهم والمرافعة لصالحهم لدى المصالح المعنية لإنقاذ مستثمراتهم الفلاحية.