تيبــــازة بـــــلا مـــــاء

آخر تحديث : يناير 15th, 2017 8:54 مساءً
يناير 15, 2017 Wakteldjazair همسات 0
ذكرت شركة المياه والتطهير “سيال “ تسجيل انقطاع في التزويد بالماء الشروب بالعديد من بلديات ولاية تيبازة، بداية من يوم غد على الساعة 8:00 صباحا إلى غاية 20:00 سا مساء، بسبب أشغال التهيئة على مستوى محطة المعالجة “بوكردان” ببلدية سيد عمار، تحسبا لموسم الاصطياف 2017. وبحسب توضيحات سيال، فإن هذا الانقطاع سيمس بلديات شرشال، سيدي غيلاس، تيبازة وحجوط، على أن يتم التزويد العادي بالماء الشروب بصفة تدريجية ليلة الثلاثاء.
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