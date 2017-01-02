تويوتا تكـشف عن لاند كروزر TRD

أطلقت تويوتا سيارتها لاند كروزر TRD موديل 2017، وقد تم إطلاقها جنبا إلى جنب مع الكورولا 2017 بمعرض سيارات عمان 2016.

تحظى نسخة اللاند كروزر TRD بلمسة رمادية على خارجها تتضمن ممتص الصدمات الأمامي والخلفي والرفرف، لوحة أرقام معدنية أحد حوافها أحمر، جنوط TRD تخصيصية قياس 18 إنش، وطبقة حماية جانبية من الكروم وألواح جانبية ألومونية مغطاة وعادم كرومي ونظام TRD للتعليق الهوائي يعطي للعجلات ارتفاعا بقدر 25 ملم.

وبداخلها تحتوي الـ TRD على زر للتشغيل والإيقاف وقُمرة قيادة مطعمة بألياف الكربون, ونظام تحكم بالمناخ مقسم لقسمين مأخوذ من اللاند كروزر VXE ذات المواصفات العمانية، 6 سماعات وشاشة قياس 9 إنش بها بلوتوث، مشغل دي في دي قياس 10.2 إنش مثبت بالسقف، وجلد فاخر ومقاعد قابلة للتعديل كهربيًّا.

اللاند كروزر TRD تستمد قوتها من محرك سعة 5.7 لتر V8 قوة 362 حصان موصول بصندوق تروس أوتوماتيكي من 8 سرعات، وليس معروفًا إذا ما كان سيتم تقديم خيارات أخرى من المحركات للسيارة في الأسواق الأخرى ولكن في البحرين قد تم تقديم الـ TRD بمحرك سعة 4.6 لتر V8.

وبعد الكشف عن التويوتا لاند كروزر TRD بعمان والبحرين من قبلها، فيرتقب إذًا أن يتم الكشف عنها في وقت قريب بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.



إعـــــــداد: ط. موسى

