توني إيردمان يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي

آخر تحديث : يناير 15th, 2017 6:51 مساءً
يناير 15, 2017 Wakteldjazair فن وثقافة 0
بمهرجان “بالم سبرينغ فيلم”
حصل الفيلم الألماني توني إيردمان، على جائزة أفضل فيلم أجنبي وذلك بفعاليات الدورة الـ28 لمهرجان “بالم سبرينغ فيلم” الذي يقام في شهر يناير من كل عام. يذكر أن الفيلم ترشح أيضًا ضمن قائمة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الجولدن جلوب لهذا العام، ومن المتوقع أن يرشح الفيلم لجوائز الأوسكار لهذا العام، والتي ستعلن يوم 24 جانفيالجاري، كما أشاد بالفيلم الألماني لجنة تحكيم النقاد العالمية “الفبريسي”، ومن ضمن فعاليات المهرجان حصل الممثل جيل جارسيا بيرنال على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه “نيرودا”، وحصلت إيزابيل هابرت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها “هي”، والتي حصلت من خلاله أيضا على جائزة الغولدن غلوب عن نفس الفئة، والمتوقع ترشحها أيضا لجوائز الأوسكار لهذا العام.
يذكر أن فيلم “ توني إيردمان “، قد عرض خلال فعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأشاد به العديد من النقاد والجمهور.
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