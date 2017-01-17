تونس تكرمهم والجزائر تتجاهلهم

آخر تحديث : يناير 17th, 2017 8:48 مساءً
يناير 17, 2017 Wakteldjazair همسات 0
نشر موقع “دي زاد فوت”، تقريرا إخباريا مرفقا بالفيديو، أبرز من خلاله بأن وفد منتخب تونس في الغابون سمح له وبقية الإعلاميين من بينهم الجزائريين بحضور ربع الساعة الأول من الحصة التدريبية التي أجراها، صبيحة أمس، بمقر إقامته بمدينة “فرانس فيل” تحضيرا لمباراته أمام الجزائر أمسية الغد في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، وأكثر من ذلك خصص الوفد التونسي أطباقا للفطور للذين جاءوا لتغطية تدريباته، على عكس الوفد الجزائري الذي لم يمنحهم حتى قارورة ماء بل حرم الصحفيين الجزائريين من رؤية منتخبهم، على حد قول كاتب التقرير.
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