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توقيف 64 متورطا في أعمال الشغب الأخيرة بالعاصمة

يناير 08, 2017 الحدث 0

توقيف 64 متورطا في أعمال الشغب الأخيرة بالعاصمة

أفادت قوات الأمن الوطني عن توقيف 64 شخصا على خلفية أعمال الشغب الأخيرة في العاصمة، احتجاجا على قانون المالية 2017.
وأوضحت مصالح الأمن أن من ضمن الـ64 شخص الذين تم توقيفهم في عين النعجة، باب الوادي، الحراش، الدار البيضاء، بير مراد رايس، عين البنيان، براقي وزرالدة، تم إيداع 38 الحبس المؤقت.كما تم حجز 64 زجاجة حارقة في عين النعجة،، بحسب نفس المصادر، التي أضافت أن نحو 80 بالمائة من الأشخاص المعتقلين هم مسبوقون قضائيا.


ساسي.ب

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