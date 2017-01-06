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توقيف متورطيـن فـي الاعتداء على الصينيين بباب الزوار

يناير 06, 2017 الأخيرة 0

توقيف متورطيـن فـي الاعتداء على الصينيين بباب الزوار

استعملوا أقنعة للتخفي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف الفاعلين المتورطين في أحداث الاعتداء على الرعايا الصينيين بحي بوسحاقي بباب الزوار، وسرقة ممتلكاتهم، كما نجحت في معالجة قضية حيازة مخدرات بلغت 500 قرص مهلوس.

جاء في نص بيان لمصالح الأمن الولائي أمس، أنها ألقت القبض على متورطين في أعمال الشغب والفوضى والاستيلاء على ممتلكات الرعايا الصينيين القاطنين بحي بوسحاقي ببلدية باب الزوار، ويتعلق الأمر بشخصين مشتبه بهما ووجود الثالث في حالة فرار.
وعلى إثر تسجيل عملية سرقة لكمية من الحقائب الجلدية اليدوية وسرقة مركبة تحت طائلة التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء لصاحبها من جنسية صينية، يقطن بنفس الحي، سارعت عناصر الشرطة في نفس ليلة الاعتداء الموافقة ليوم الاثنين 2 جانفي الجاري، لحماية المتضررين وبسط الأمن والاستقرار.
وتمكنت عناصر الأمن من استرجاع كافة المسروقات وكذا السيارة، حيث تبين أن المشتبه بهم حاولوا إثارة الترهيب بالأسلحة البيضاء مستهدفين المحلات التجارية للبيع بالجملة التابعة للرعايا الصينيين بحي بوسحاقي، حيث توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية شخصين من المدبرين والمنفذين للجرم يقول البيان.
وفيما يبقى مشتبه فيه ثالث في حالة فرار، أكدت ذات المصالح في بيانها، أنها قدمت المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض السطو على الممتلكات السرقة بالكسر لمحل تجاري سرقة مركبة (مسترجعة) والتخريب العمدي لملك الغير مع توافر ظروف الليل التعــــداد واستعمال أقنعة للتخفي.
ومن جهة أخرى، ورد في بيان ثان لذات المصالح أن الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي أوقفت شخصين مشتبه فيهما وبحوزتهما 500 قرص مهلوس، فيما بقي الثالث في حالة فرار. وكانوا على متن سيارة خضعت للتفتيش بعد ورود معلومة بشأن تحركاتهم.


ن.فرحاني

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