توقف عدد من المشاريع التنموية بالرغاية

أصحاب المقاولة السبب الرئيسي وراء تعطلها

تعاني بلدية الرغاية شرق العاصمة، نقصا كبيرا في المشاريع التنموية خاصة وأنه تم تسجيل تأخر في تسليم المشاريع مقارنة بدفتر الشروط المتفق عليه، لأسباب تتعلق أولا بالمقاولات التي لم تكمل الأشغال الموكلة إليها في الآجال المحددة، فيما تخلت مقاولات أخرى عن المشاريع بسبب مشاكل تقنية وأخرى مالية، وهو ما أدى إلى توقف المشاريع التي كانت تشرف على إنجازها.وقال نائب رئيس بلدية الرغاية، المكلف بالتخطيط ومتابعة المشاريع، أعمر ديرة، إن المجلس كان قد صادق على العديد من المرافق الرياضية على مستوى أحياء البلدية منذ انطلاق العهدة المحلية، من بينها برمجة ملاعب جوارية، وقاعة للرياضة، خاصة بعدما استفادت البلدية من مسبح شبه أولمبي، إلا أن عددا كبيرا منها أصبح يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، بسبب المشاكل التي تشهدها المقاولات وعدم احترام آجال تسليم المشاريع وتوقفها عن الأشغال لأسباب مالية وأخرى تقنية.

وأضاف ذات المسؤول، أن البلدية كانت تراهن على استقبال مشاريع رياضية تضعها في خدمة شباب البلدية، سيما أن المشروع الخاص بإنجاز ملاعب جوارية بحي “جرجرة”، “مافال”، وحي “المقراني”، لم تكتمل بها الأشغال بعد بسبب عدم احترام المقاولات لدفتر الشروط المتفق عليه، الأمر الذي أدى إلى توقف الأشغال الخاصة بإنجاز ملعب جواري بحي “جرجرة”، أين سيتم إعادة الاستشارة والدراسة التقنية من جديد، لإعادة إطلاق المشروع من جديد، وكذلك بالنسبة للمشروع المزمع إنجازه على مستوى حي “مافال”. أما فيما يخص المشروع الخاص بإنجاز ملعب جواري على مستوى حي “لي سيريز” فقد توقف بتاتا رغم أن المقاولة توصلت إلى نسبة أشغال معتبرة فقات 80 بالمائة، غير أنه توقف عن إتمام الأشغال، الآمر الذي جعل المشروع يتوقف عن آخره، في انتظار إعادة بعثه مجددا بعد تحـــديد مقاولة جديدة لمتابعة الأشغال المتبقية، وكذلك ذات الأمر بالنسبة لمشروع حي “الباي” التي توقف هو الآخر، حيث تمت تسوية الوضعية المتعلقة بالمراقبة المالية للملف.

وأضاف المسؤول المكلف بالتخطيط ومتابعة المشاريع ببلدية الرغاية، أنه تم مؤخرا برمجة 7 ملاعب جوارية، تجاوزت نسبة الأشغال بها 35 بالمائة، إلى جانب برمجة ملعب جواري بمبلغ 4 ملايير سنتيم، حيث يتوفر هذا الأخير على أرضية بالعشب الاصطناعي، وملعب صغير للكرة الحديدية، وملعب لكرة السلة، إلى جانب فضاء صغير للعب الأطفال. للإشارة، يسعى المجلس الشعبي البلدي بالرغاية إلى تحريك دائرة المشاريع التنموية التي من شأنها أن ترفع وتدفع بعجلة التنمية خاصة بقطاع الرياضة على مستوى البلدية، لخلق فضاءات لكل سكان البلدية لممارسة شتى أنواع الرياضة، بالنظر إلى ارتفاع الكثافة السكانية ببلدية الرغاية، حيث سيتم إعادة بعض المشاريع المتوقفة بتسليمها لمقاولات أخرى، والسعي لتسوية كل المشاكل المالية العالقة لدفع المشاريع المتوقفة، إضافة إلى وجود مشاريع سكنية على غرار “عدل” التي ستستقطب الآلاف من المواطنين على مستواها.

ن. ب