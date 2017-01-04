توحيـد لـون العمارات القديمـة

تنفيذا للمخطط الاستراتيجي لعاصمة البلاد

أعطى المسؤول الأول على عاصمة البلاد تعليمات صارمة إلى المسؤولين المكلفين بمشروع تحسين وتزيين وجه العاصمة بضرورة توحيد اللون الأبيض والأزرق في جميع البنايات العتيقة، خاصة التي تخضع حاليا للتهيئة والترميم.

وفي إطار تجسيد المخطط الاستراتيجي للعاصمة 2029 لإعادة ترميم بناياتها وكبرى شوارعها والحفاظ على تراثها العمراني، فقد شدد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، على ضرورة توحيد النمط العمراني بما يتلاءم ووجه العاصمة البيضاء، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الموروث التاريخي لها خاصة فيما يتعلق بترميم الشرفات التي عرفت خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث بسبب تساقط أجزاء منها أو سقوطها كليا وسجلت خسائر على مستواها.

وتعمل مصالح الولاية منذ انطلاق المشروع على إطلاق ميزانية كبرى لإنجاح عملية ترميم البنايات القديمة الواقعة عبر 57 بلدية خاصة منها المتواجدة بوسط المدينة، لاسيما بالشوارع الكبرى التي تضم عمارات هشة أنجزت في الحقبة الاستعمارية، وأصبحت مهترئة بفعل المناخ والقدم، حيث تآكلت أجزاؤها، وهو ما أدى بالمصالح المحلية إلى التفكير في تهيئتها وترميمها في إطار برنامج الترميمات التي تقوم به مصالح ولاية الجزائر منذ أزيد من سنتين، في بلديات العاصمة التي تضم عمارات قديمة ولا تشكل خطرا على قاطنيها، خاصة أن عملية ترميم العمارات العتيقة مشاريع متواصلة ولم تمسها سياسة التقشف شأنها شأن المشاريع السكنية بمختلف صيغها.

وسيتم خلال عملية التهيئة والترميم تحديد لون البنايات القديمة، حيث ستشمل فقط العمارات التابعة للبلدية، فيما ستستثنى من هذا البرنامج تلك التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري أو للخواص، خاصة أن أغلب الشقق غير مؤمنة ما يحرمهم من عملية الترميم هاته، التي تم إسنادها لإحدى المؤسسات التابعة للولاية والتي ستباشر أشغال الترميم لإعطاء الوجه المشرف لها ومواجهة فوضى الواجهات.



نادية بوطويل