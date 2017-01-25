تهـــديم 1520 بنــاية فوضــوية واسترجــاع 70 شقـــة بالعـاصمة

سحــــب مشــــــروع القصـــــــبة من وزارة الثقــــــــافة

ستتكفل مصالح الولاية بترحيل جميع العائلات بالعاصمة خلال العملية 22، حيث لم يتم برمجة عملية ترحيل استعجالية خلال الاضطراب الجوي الذي شهدته العاصمة في الأيام الماضية، لاسيما تم تهديم 1520 بناية فوضـــوية.

وقال والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أمس، خلال استضافته بفوروم جريدة يومية “الشعب”، إن البطــــــــــاقية الوطنية للسكن، مكنت من تسجيل العديد من القضايا المتباينة، عقــــــب تحقيقات اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الطعون، حيث تم الكشف عن إيداع المقصين لوثائق مزوّرة سمحت باسترجــــــــاع 70 شقة وتهديم 1520 بناية فوضوية بالتّنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصة منها المصالح الأمنية، أين تــــــــــوعد بحماية الأراضي الفلاحية والغابات، فيما تم تحويل 2000 قضــــــية بالتّصريح الكاذب للعدالة، إلا أن مصالحه لاتزال تعيد النظر في ملفات العائلات المعنية بالترحيل، والتي ستمس العديد من البلديات تبعا للمخطط الولائي.وأضاف زوخ، أن مصالحه بصدد التّحضير للعملية 22، والتي ستمس مجموعة من الأحياء القصديرية الموجودة على مستوى57 بلدية بما فيها السكنات الهشة وكذا العائلات القاطنة على ضفاف وديان وادي الحميز والحراش، فيما ستتواصل دراسة ملفات الطعون والسماح للمقصيين بإيداع الملفات لأكثر من مرة، خاصة عقب تسجيل حالات كثيرة في تشابه الأسماء، وهو ما حرم العديد منهم من الحصول على شقة.

وأشار زوخ بالمنتدى، أن مديرية التعمير والبناء، قد منحت عدة توجيهات للتـــــــّأقلم مع ظروف العمران الجديدة بالمشاريع السكنية، خاصة خلال الأحــــــــداث الأخـــــــــيرة المسجلة بمناطق تتميز بانجراف التربة أو حتى لهشاشتها، مع مباشرة مخطط تحت شراكة أجنـــــــــبية جزائـــــــــرية تأهبا للحوادث الطبيعية بما فيهــــــا فيضانات وانجــــــرافات التربة، من خلال اعتماد وســــــائل متطورة من جهاز”سكانير”، من أجل الإشارة المسبقة للخطر قبل حدوثه، حيــــــث نوّه إلى حفرة بن عكنون، إلى أنه لو كان يــــــــوجد على مستواها هذا الجهـــــــاز، لتم التنبؤ بها قبل وقوع الحادث.

وفيما يتعلق بالأمطـــــــار التي عرفتها العاصمة، أشار ذات المسؤول، إلى أنه لم تسجل العاصمة ارتفاعا لمنسوب المياه مند 100 سنة، حيث أنه لو لم يتم ترحيل العائلات إلى شقق جديدة لكان تم تسجيل

ببلدية القصــــــبة، فقد تم سحب ملف التهيئة من وزارة الثقافة، أين سيتم التكفل به على مستوى المصالح الولائية، بعدما تم الاتصال بـ 59 مكتب دراسي، في انتظــــــــار التقرير الأخير للجنة التقنية للبنـــــــايات، لإحصاء عدد العائلات المبرمجة للترحيل خلال العملية23.

نادية بوطويل

