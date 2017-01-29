تنـامي الفوضـى في ممارسـة النشـاط التجـاري

في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية

انتشرت بولاية برج بوعريريج ظاهرة اختلاط وممارسة الأنشطة التجارية خارج موضوع السجل التجاري، إذ أصبح الصيادلة باعة لمواد خارج عن اختصاصهم وتبيع مواد التجميل والتنظيف، بالمقابل هناك محلات مختصة في بيع مواد استهلاكية تبيع حليب الأطفال الصغار وهو من اختصاص الصيدليات، ومن جهتهم أصحاب محلات بيع التوابل يبيعون مختلف أنواع الزيوت النباتية.

وخـلال جولة استطلاعية قامت بها “وقت الجزائر” بشوارع عاصمة الولاية وبعض البلديات المجاورة على غرار الياشير والمنصورة والحمادية والتي وجدنا فيها أن بعض أصحاب المحلات المختصة في بيع الأدوية أو الصيدليات وضعت جناحا خاص لبيع مواد ليست بأدوية وبأسعار مرتفعة جدا عن تلك المتداولة في المحلات الأصلية في ذلك النوع من النشاط على غرار مواد التجميل ومزيل الروائح ومعجون الأسنان بالرغم من أن ذلك هو مخالف للقانون كون أن تلك المواد ليس من اختصاصها، حيث أن هذه المواد التي يعرضها الصيادلة تُباع في محلات بيع الملابس، إلا أن التاجر الجزائري هدفه الوحيد والكبير هو الربح السريع على حساب صحة المواطن في ظل غياب الرقابة.

وعن هذا الاختلاط في الأنشطة التجارية، يرى بعض المواطنين أنه لا بد أن تكون هناك رقابة على هذه المحلات التجارية من أجل الحفاظ على سلامة المستهلك لأن التاجر هدفه “المال وفقط” وذلك لمعاقبة هؤلاء لفرض التنظيم. بالمقابل يرى البعض أن مواد التجميل ومعجون الأسنان هي من اختصاص الصيادلة أيضا وليس من نشاط محلات لبيع الروائح والعطور لأن تلك المواد عبارة عن أدوية تنظف جسد الإنسان كما أن الصيدلي يبيع مواد غير مغشوشة.

وخلال استفسارنا لبعض الصيادلة، قال أحدهم لـ«وقت الجزائر” إن في بلادنا “كل شيء عادي” وأن المواد التي خصص لها الجناح هي أصلية وليست مُقلدة لأن بعض المحلات التجارية لبيع الألبسة أو حتى محلات لبيـع المواد الغذائية خاصة في بعض التجمعات الريفية التي يقطنها كثافة سكانية عالية تباع مغشوشة وتشكل خطرا على صحة المواطن عكس الصيدليات التي تبيع هذه المواد في ظروف تتوفر فيها شروط الصحة والنظافة تضمن سلامة المستهلك رغم سعرها المرتفع ولا تشـــكل أي خطـــر عند استعمالها.

كما كشفنا خلال استطلاعنا أن هناك بعض المحلات التجارية خاصة في القرى والمناطق النائية تعرض في رفوفها حليب الصغار، فرغم حساسية المادة إلا أنها تباع في محلات خارج عن اختصاصها وهي من اختصاص الصيدلي وفي ظروف سيئة للغاية قد تودي بحياة الرضيع والتي من المفروض أن تباع بوصفة طبية خاصة للمولودين قبل موعد الولادة “سبعة أشهر” إلا أنها وجدناها معروضة في محلات خاص لبيع المواد الغذائية وصاحب المحل غير مكترث بما سينجر على صحة الرضع.

كما أن هناك بعض المكتبات لبيع أدوات مدرسية بشوارع البرج تبيع هي الأخرى مواد تجميل وإكسسوارات الهواتف النقالة وغيرها من المواد مثل المثلجات في فصل الصيف.

وفي نفس السياق، يقوم أصحاب محلات التوابل والبهارات بعرض سلع خارج موضوع سجلـــهم التجاري، فهم يبيعون مختلف أنواع الزيوت النباتية والتي يستوجب أن توضع في أماكن تكون فيــها درجــة الحرارة معتــدلة لأنها تتـــأثر بالحرارة، إلا أن هؤلاء غير مكـــترثين بذلك وكل هذا من أجل هدف واحد هو الربح السريع بكل الطرق.

وفي ظل تنامي هذه الظاهرة والاختــلاط في الأنشطة التجارية، يبقى دور مصالح مراقبة ممارسة التجارية مطلوبة بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات الردعية ومعاقبة هؤلاء ووضع حد للفوضى الحاصلة في مختلف النشاطات التجارية التي تنشط خارج اختصاصها لضمان سلامة المواطنين من جشع وطمع التجار علما أن هذا الاختلاط هو مخالفة تجارية يعاقب عليها القانون تصل إلى تشميع المحل لمدة شهر كامل وشطبه من السجل التجاري في حالة عدم التزام صاحب المحل بنشاطه حسب سجله التجاري.