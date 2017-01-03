تنصيب لجنة ولائية لمتابعة ملف الانزلاقات بولاية قسنطينة

إنشاء بنك معلوماتي للمعطيات الجيوتقنية

تعمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة انزلاق التربة بولاية قسنطينة على دعم المدينة بخريطة عملية تحدد وتضبط المناطق الصالحة للتعمير والمناطق المعرضة للأخطار الجيولوجية كالانزلاق والتجوفات الباطنية والمناطق المعرضة لحركة الأتربة والانهيارات الصخرية.

اللجنة التي نصبت الأربعاء الفارط مكلفة بالتنسيق مع جميع المديريات التنفيذية التقنية البلدية والولائية والمخابر ومكاتب الدراسات ويشرف على أشغالها مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لقسنطينة، وقد أوكلت لها إضافة إلى مهمة التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المتدخلة في هذا الملف الحساس مهمة تجميع كل المعطيات والتطورات المتعلقة بظاهرة الانزلاق، وهي مطالبة كذلك بتشكيل بنك معلوماتي يتناول موضوع الانزلاق بمدينة قسنطينة تحسبا لانطلاق أشغال الخبرة التي تستهدف تحيين المعطيات “الجيوتقنية” عن هذه الظاهرة وعن حركة وطبـــيعة التربة التي أجراها مكتب الدراسات “اركاديس سيميكصول”، سنة 2004. وستعمل اللجنة على دعم المدينة بخريطة عملية تحدد وتضبط المناطق الصالحة للتعمير والمناطق المعرضة للأخطار الجيولوجية مثلما تعرفه بعض الأحياء بقسنطينة مثل حي بوالصوف وحي المنظر الجميل، إذ ستسمح هذه الخبرة بالتكفل الفعلي بهذا الملف، وإعطاء الحلول والتدابير التقنية والعملية التي يجب اتخاذها لتفادي عواقب الانزلاق والحد من توسع الظاهرة في النسيج العمراني الذي يعرف كثافة ديموغرافية كبيرة. وفي سياق ذي صلة، قام مدير الأشغال العمومية بتوجيه إعذار للشركة البرازيلية التي قامت بإنجاز جسر صالح باي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الجسر من تساقط الأمطار وكذلك بإنجاز شبكات لتصريف المياه كما وجه تعليمات لمدير الموارد المائية للإسراع في الأشغال الخاصة بتدعيم الخزانات المتواجدة بالطريق الغابي وكذلك إتمام الخبرة التقنية في هذه المنطقة أما بالنسبة لحي بوالصوف فقد تم تكليف مدير الموارد المائية بإنجاز شبكات لتصريف مياه الأمطار والتطهير بالمنطقة المتضررة من الانزلاق في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة التقنية التي يجريها حاليا مخبر المراقبة التقنية للبنايات من أجل حماية العمارات المشغولة من طرف السكان ومن أجل حماية المنطقة ككل وفيما يخص عمارات شارع بلوزداد الواقعة في منطقة الانزلاق فقد كلف رئيس البلدية بإجراء خبرة من طرف المخبر المراقبة التقنية للبنايات لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها.



وهيبة عزيون