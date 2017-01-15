“تمزق الوحدة العربية وراء انحدار الشعر”

في آخر مقالاته الأدبية، عمر أزراج:

أثار الشاعر والناقد الجزائري، أزراج عمر، إشكالية جديدة تمثل أزمة في الشعر العربي، إذ ربط ثراء الشعر بوحدة المجتمعات المتجاورة وترابطها الثقافي؛ وذلك خلال مقال نشره في العدد الأخير من جريدة “العرب”. وقال “أزراج”: إن “عالمنا الممتد من المحيط إلى الخليج يفتقد في الفترة الراهنة بناء الوحدة الثقافية وتعميق عناصر التماثل في الثقافات الوطنية المتنوعة للمجتمعات”.

وأوضح أن النزعة الاثنية المتفشية والمغرقة في الانغلاق التي تشهدها البلدان العربية أصبحت تعادي ترقية التماثلات التاريخية والحضارية التي يشتركون فيها في شعرهم ومختلف الأنواع الأدبية والفنية والفكرية الأخرى التي تتشكل منها بنية الهوية الثقافية الكلية.وأضاف أن كل ذلك يتم جراء النكوص إلى ما يسمى بالهوية الثقافية الاثنية المنعزلة والعازلة وبسبب الرهاب الناتج عن وهم النقاء الطائفي أو العرقي المستشري في حياتنا.

وأسند الشاعر مقاله على فلسفة نقدية اعتمد عليها الشاعر الإنجليزي “تي إس إليوت” انتصر فيها لأن نهضة الشعر الإنجليزي تتمثل في وحدة الثقافات الأوربية المختلفة.

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