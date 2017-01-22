تلاميذ دون أساتذة ومؤسسات دون مديرين

بسبب التماطل في التنصيب

شكلت نتائج الامتحان المهني لرتبة مدير مدرسة متوسطة وثانوية، عجزا في الأساتذة على مستوى مؤسسات التربية، وزاد الطين بلة، تماطل السلطة الوصية في إصدار محاضر التنصيب للأساتذة الناجحين في الامتحان .

طرح الامتحان المهني في رتبة مدير، مشكلا على مستوى مؤسسات التربية في الأطوار الثلاث، عندما فاز الأساتذة الرئيسيون بهذا الامتحان برتبة مدير، وبقي تلامذتهم دون أستاذ، في وقت لم يشغر فيه منصب الأستاذ بعد، على اعتبار أن الفائز بالامتحان يحافظ على منصبه، ولكنه يستفيد من تكوين نظري وميداني على مدى العام.وأوضح نبيل فرقنيس، المكلف بالاتصال على مستوى الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء السناباب الوزيرة، أن هناك مؤسسات تربوية في مختلف الولايات لديها بعض الأفواج والأقسام لم تستفد من الدروس بطريقة طبيعية، بسبب التماطل في تعويض الأساتذة الذين نجحوا في امتحانات الترقية إلى مدير، والذين باشروا التكوين التناوبي ثم الميداني، موضحا أن الأستاذ الذي تم ترقيته إلى رتبة مدير بعد الامتحان المهني، يستفيد من تكوين تناوبي لمدة 21 يوما، ثم يليه تكوين ميداني لمدة 15 يوما، وهي تكوينات دورية تعاد كل فترة إلى غاية سبتمبر 2017، مما يجعل التلاميذ الذين يدرسون لدى هؤلاء الأســــــــاتذة متأخرين في الدروس، مشيرا إلى أن هناك تلاميذ درسوا شهرا واحدا فقط منذ بداية الموسم الدراسي، لأن أساتذتهم يخضعون للتكوين المذكور، مضيفـــــــا أن هؤلاء التلاميذ متذبذبين بين المداومة والعودة إلى الديار في أغلب الأحيان، على حد قوله.في هذا السياق، دعت السناباب على لسان فرقنيس وزارة التربية، إلى إيجاد حل لهؤلاء التلاميذ، خاصة وأن الأساتذة على أبواب التحضير لاختبارات الفصل الثاني، حسب قوله، داعيا إلى التعجيل بإصدار محاضر تنصيب هؤلاء الأستاذة، من أجل أن يشغر منصبهم، ويمكن تعويضهم بأساتذة من قائمة الاحتياط في مسابقة توظيف الأساتذة، وأيضا من أجل سد العجز الكبير الذي تعانيه المؤسسات التربوية في التأطير الإداري.وتساءل المتحدث عن كيفية استدراك الدروس الضائعة بسبب هذا المشكل، في وقت أمرت فيه وزيرة التربية مديرين التربية بالتنسيق مع رؤساء المؤسسات التربوية لإنجاز برنامج لاستدراك الدروس الضائعة، بسبب الإضرابات أو سوء الأحوال الجوية، بينما تغاضت الوزارة الوصية، أضاف فرقنيس، عن استدراك الدروس الضائعة، بسبب تماطل مديرية التربية في إصدار محاضر تنصيب المديرين على مستوى المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاث.للتذكير، فإن الامتحانات المهنية التي أجريت شهر أوت 2016، قد فتحت أمام 250 منصب مدير ثـــانوية عبر 36 ولاية و598 منصب مدير متوسطة في 47 ولاية و1908 مدير مدرسة في 48 ولاية.

ساسية. م

