تكـــريم خـاص للشيـخ أيـت علجـت

من خلال لقاء حول مسيرة العلامة بسيدي بلعباس

أجمع المشاركون في لقاء حول مسيرة العـــلامة الشــــيخ الطاهر آيت علجت انتظم بسيدي بلعباس أن هذا العلامة من أبرز الشخصيات التي خدمت دين الأمة الجزائرية على مدار قرن من الزمن.

وأكد المتدخلون من أئمة وشيوخ زوايا من ولايات الغرب الجزائري أن الشيخ الطاهر آيت علجت الذي قدم الكثير من أجل خدمة الدين والعلم يظل كذلك من أهم الشواهد الحية على نضال الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي.

ونوه ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمدي نور الدين، بخصال الشيخ ومسيرته في خدمة الدين والعلم قائلا “أن قراءة تاريخ هذا العلامة بمثابة تصفح لسجل تاريخي عظيم للجزائر وتفقد لسيرة رجل من الرجال الذين وفقوا في أن يكونوا شهودا على زمن من إنجازات أعظم فترة في تاريخ الجزائر”.

وأضاف ذات المتحدث أن العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت استطاع أن يصون على مدار قرن من الزمن دين الأمة وبعث فيه روح المجتمع وثقافته وناضل من خلاله في تراث الأمة وعلمه.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء -حسب مدير القطاع بالولاية الحاج حجاج- لإبراز دور هذا العلامة و اجتهاده في خدمة الدين والتدريس على المنهج المالكي في الجزائر ليكون خير قدوة لجيل الاستقلال فضلا عن تكريم مسيرة طويلة ورصيد ديني علمي وفكري ثقيل.

للإشارة عرف هذا اللقاء الذي بادرت به مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لسيدي بلعباس مشاركة أئمة وأعضاء مجالس علمية وشيوخ زوايا يمثلون ثمانية ولايات من الجهة الغربية للبلاد هي مستغانم ووهران وتلمسان وعين تموشنت ومعسكر وسعيدة وغيلزان وسيدي بلعباس.

كما شكل اللقاء فرصة لعرض كتاب نجل هذا العلامة الشيخ صالح آيت علجت بعنوان “العلامة آيت علجت مسيرة قرن”.

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