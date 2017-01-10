تكريم مـخيب للكاتب الراحل الطاهر بن عيشة

نظمته وزارة الثقافــــة

خيب التكريم الذي نظمته وزارة الثقافة للاعلامي والكاتب الجزائري الراحل، المتخصص في علوم الاسلام، الطاهر بن عيشة، آمال الكثير من قرائه وأصدقائه ومتتبعي كتاباته، بسبب ما اسموه “الاستعجالية” و”الرسمية السطحية” التي ميزت تكريم كاتب بحجم بن عيشة، أثرى الصحافة الجزائرية المعربة بمقالاته منذ نهاية الاربعينيات من القرن الماضي.

وقال بعض ممن حضروا الاحتفالية، التي اقامتها وزارة الثقافة في المكتبة الوطنية، مساء أول أمس، أن الخيبة تجسدت اكثر عندما تم إلغاء فيلم من اخراج بوعلام كمال، يروي سيرة الراحل بلسانه، بحجة انه فيلم طويل (52 دقيقة)، واستبداله بفيلم آخر مقتضب لا يتجاوز 15 دقيقة، مستنكرين ان يقدم المنظمون على ذلك، وبحضور وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، نفسه.

اصدقاء الراحل ورفاقه ومحبو كتاباته خرجوا من الاحتفالية آسفين على اختزال كلمات الطاهر بن عيشة، التي رواها بنفسه في فيلم بوعلام كمال، وعلى الشكلية التي طبعت التكريم، حيث كانوا ينتظرون ان يتم كشف المزيد من حياة الكاتب والقاء الضوء على المزيد من افكاره والتطرق الى ما لم ينشر بعد من آثاره.

هذه الخيبة، دفعت اكثرهم الى التفكير في تنظيم تكريم آخر، بعيدا عن الوزارة والرسميات والشخصيات التي تسعى الى المنصة والظهور اكثر من تكريم الكاتب بالطريقة التي تخدم اسمه، وبدأ بعهم بالفعل في البحث عن قاعة تقبل باستضافة الحدث، وعرض الفيلم المحذوف، الذي كانت لمخرجه علاقة صداقة خاصة بالراحل، والذي اتاح له ان يتحدث عن حياته وافكاره، بكل حرية، ليظل هذا الفيلم احد اقوى الشهادات الحية في حق كاتب واعلامي عظيم ظلمه الاعلام وغيب افكاره خلال السنوات الاخيرة.



خالدة.م