تقـليص حـصـة تـيـزي وزو مــن الــميــاه بـ 20 ألـــف مــــتــر مـكــعــب

بسبب انخفاض منسوب سد تاقسبت إلى حدود 38 بالمائة

تعيش العديد من مناطق ولاية تيزي وزو حالة من العطش في عز أيام الشتاء، ما جعلهم يقصدون الينابيع الطبيعية للتزود بهذه المادة الأساسية والضرورية للحياة، وهذا بسبب الانخفاض الكبير في منسوب سد تاقسبت الممول لأغلب مناطق الولاية تيزي وزو وجزء من ولاية بومرداس والجزائر العاصمة، حيث لم تتجاوز نسبة المياه فيه 38 بالمائة، حسب ما أكدته مصالح الجزائرية للمياه التابعة للولاية التي وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الممكنة التي تتفادى بها انتهاء مياه السد أمام ظاهرة شح الأمطار التي تعيشها الولاية.

حسب ما أكدته المصالح المعنية بالولاية فإن الإجراءات المتخذة تجاه وضع انخفاض منسوب سد تاقسبت قد باشرتها بتوقيف عملية تمويل مناطق الجزائر العاصمة انطلاقا من سد تاقسبت خلال شهر نوفمبر المنصرم حينما وصل منسوبه حينها إلى حدود 41 بالمائة، وهذا بهدف الرفع من منسوب السد وضمان المياه الشروب لسكان المنطقة تيزي وزو وجارتها بومرداس، وتفادي وقوعهما في العطش. إلا أن الرياح لا تجري دائما بما تشتهي السفن لأنه بالرغم من اتخاذ القرار الأسبق الذكر أعلاه، إلا أن منسوب السد قد بات ينخفض بالشكل الذي يدعو للقلق والحيرة، حيث بلغ أدنى مستوياته خلال نهاية السنة المنصرمة والمتمثلة في 38 بالمائة، ما جعل المصالح المختصة ـ حسب تصريحاتها ـ إلى تخفيض كمية المياه التي تقوم بضخها بشكل يومي لفائدة سكان الولاية تيزي وزو بـ 20 ألف متر مكعب في اليوم أي بعد أن كانت تقوم بضخ 180 ألف متر مكعب أضحت اليوم تضخ فقط 160 ألف متر مكعب في اليوم حسب ما أكده مدير الجزائرية للمياه بالولاية الذي صرح قائلا „لقد قررنا التخفيض من منسوب المياه الذي نضخه يوميا لفائدة سكان مناطق تيزي وزو بسبب الانخفاض الكبير لمنسوب سد تاقسبت، لأنه من شأننا المحافظة على المورد الهام في حياة الإنسان“.

وفي ذات السياق، دعا ذات المدير جميع المواطنين إلى التغيير في طريقة استعمالهم للمياه الصالحة للشرب وتفادي التبذير، والمحافظة عليها بطريقة جيدة خاصة أمام الوضع الصعب الذي تعرفه الولاية في ذات المجال والشح في الأمطار المتساقطة خلال موسم الشتاء الجاري، أين يعول على الأمطار والثلوج في امتلاء السد.

وتمام هذا الوضع فلقد باتت العديد من المناطق الموزعة على إقليم الولاية والممولة انطلاقا من سد تاقسبت من الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب حتى في عز أيام الشتاء، أما خلال أيام الصيف الفارطة فحدث ولا حرج. وفي هذا الصدد، أكد سكان بلدية مقلع على سبيل المثال أن المياه الصالحة للشرب لا تزور حنفياتهم خلال الفصل الجاري إلا مرة في الأسبوع ما جعلهم يعانون كثيرا جراء فقدانهم لهذه المادة الضرورية للحياة، وذات المشكل تعاني منه العديد من القرى والمناطق الأخرى على غرار تيزي راشد، ثالة أعمارة وغيرها.

صبرينة. ا