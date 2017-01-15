تقدم لتنظيم “داعـش” في شــرق سوريـا

رغــــم عشــــرات الغــــارات والقصـــف المدفعـــي العنيــــف

حقق تنظيم الدولة الإسلامية تقدماً على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور في شرق سوريا، رغم شن قوات النظام عشرات الغارات على مواقع الجهاديين الذين يسعون للسيطرة على كامل المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس..

قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، “تمكن تنظيم الدولة الإسلامية منذ بدء هجومه السبت من التقدم غرب مطار دير الزور العسكري وفي الأطراف الجنوبية للمدينة، حيث سيطر على عدد من التلال المشرفة على المطار” الذي يحاول الجهاديون السيطرة عليه منذ فترة طويلة.

وأوضح عبد الرحمن، أن تقدم التنظيم المتطرف، جاء “رغم شن قوات النظام أكثر من 120 ضربة جوية على مواقع الجهاديين منذ صباح السبت، عدا عن القصف المدفعي العنيف”، مشيراً إلى “معارك عنيفة مستمرة بين الطرفين”.

وبدأ تنظيم الدولة الإسلامية السبت هجوماً “هو الأعنف” منذ عام وفق المرصد، من محاور عدة في مدينة دير الزور التي يسيطر على أكثر من ستين بالمائة من مساحتها ويحاصر مئتي ألف من سكانها بشكل مطبق منذ عامين.

واعتمد التنظيم عند بدء هجومه وفق المرصد، على “تفجير إنفاق وإرسال انتحاريين”.

وقال مصدر عسكري سوري في دير الزور أول أمس، إن “تنظيم داعش حشد قواته لمهاجمة دير الزور بهدف تحقيق خرق ميداني فيها”، في محاولة لـ”قطع الطريق بين المدينة والمطار العسكري”.

وأضاف أن “الطيران الحربي استهدف خطوط إمداد داعش في كل محاور المدينة”.

وقتل 12 عنصراً على الأقل من قوات النظام وعشرون جهادياً خلال معارك أول أمس، تزامناً مع مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، جراء قذائف أطلقها الجهاديون على أحياء تحت سيطرة قوات النظام، وفق حصيلة للمرصد.

وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 ديسمبر، وقفاً لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي تركي.

ويستثني الاتفاق بشكل رئيسي التنظيمات المصنفة “إرهابية”، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر منذ العام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق.

ق. د / الوكالات