آخر تحديث : يناير 15th, 2017 9:07 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

تقدم لتنظيم “داعـش” في شــرق سوريـا

يناير 15, 2017 دولي 0

تقدم لتنظيم “داعـش” في شــرق سوريـا

رغــــم عشــــرات الغــــارات والقصـــف المدفعـــي العنيــــف

حقق تنظيم الدولة الإسلامية تقدماً على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور في شرق سوريا، رغم شن قوات النظام عشرات الغارات على مواقع الجهاديين الذين يسعون للسيطرة على كامل المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس..

قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، “تمكن تنظيم الدولة الإسلامية منذ بدء هجومه السبت من التقدم غرب مطار دير الزور العسكري وفي الأطراف الجنوبية للمدينة، حيث سيطر على عدد من التلال المشرفة على المطار” الذي يحاول الجهاديون السيطرة عليه منذ فترة طويلة.
وأوضح عبد الرحمن، أن تقدم التنظيم المتطرف، جاء “رغم شن قوات النظام أكثر من 120 ضربة جوية على مواقع الجهاديين منذ صباح السبت، عدا عن القصف المدفعي العنيف”، مشيراً إلى “معارك عنيفة مستمرة بين الطرفين”.
وبدأ تنظيم الدولة الإسلامية السبت هجوماً “هو الأعنف” منذ عام وفق المرصد، من محاور عدة في مدينة دير الزور التي يسيطر على أكثر من ستين بالمائة من مساحتها ويحاصر مئتي ألف من سكانها بشكل مطبق منذ عامين.
واعتمد التنظيم عند بدء هجومه وفق المرصد، على “تفجير إنفاق وإرسال انتحاريين”.
وقال مصدر عسكري سوري في دير الزور أول أمس، إن “تنظيم داعش حشد قواته لمهاجمة دير الزور بهدف تحقيق خرق ميداني فيها”، في محاولة لـ”قطع الطريق بين المدينة والمطار العسكري”.
وأضاف أن “الطيران الحربي استهدف خطوط إمداد داعش في كل محاور المدينة”.
وقتل 12 عنصراً على الأقل من قوات النظام وعشرون جهادياً خلال معارك أول أمس، تزامناً مع مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، جراء قذائف أطلقها الجهاديون على أحياء تحت سيطرة قوات النظام، وفق حصيلة للمرصد.
وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 ديسمبر، وقفاً لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي تركي.
ويستثني الاتفاق بشكل رئيسي التنظيمات المصنفة “إرهابية”، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر منذ العام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق.
ق. د / الوكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017

همسات

ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

يناير 15, 2017 0

يبدو أن وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، قد قرر، وبطريقته تحدي الجهة المالكة للحقوق، منافسة كأس أمم...
اقرأ المزيد
حجـــــــــــــــــار والبكالوريـــــــا

حجـــــــــــــــــار...

يناير 15, 2017 0

تيبــــازة بـــــلا مـــــاء

تيبــــازة بـــــلا...

يناير 15, 2017 0

سعدان يسانـــد قــرار”الفيفـــا”

سعدان يسانـــد...

يناير 15, 2017 0

غزال لم تغرِه أموال ليون

غزال لم تغرِه أموال ليون

يناير 14, 2017 0

الخليج يستقطب الأطباء الجزائريين

الخليج يستقطب الأطباء...

يناير 14, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  