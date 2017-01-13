آخر تحديث : يناير 13th, 2017 7:01 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

تفكيك شبكة تجسس تابعة لـ”الموساد” بغرداية

يناير 13, 2017 الأخيرة 0

تفكيك شبكة تجسس تابعة لـ”الموساد” بغرداية

يتوزعون على جنسيات مختلفة

وضعت مصالح الأمن في ولاية غرداية حدا لنشاط شبكة تجسس دولية، مكونة من 10 أفراد، لصالح الكيان الصهيوني، بحسب ما أفادت به أمس مصادر أمنية مطلعة.
وبحسب المصدر، الذي استند إلى جهة أمنية، فإن أفراد المجموعة يتوزعون على جنسيات مختلفة ليبية ومالية وأثيوبية وليبيرية ونيجيرية وغانية وكينية، وعثر بحوزتهم على أجهزة اتصالات كانت تستعمل في نقل المعلومات، وقد تم إيداع أفراد الشبكة الحبس المؤقت.وسبق وقادت عناصر “الموساد” عدة عمليات جوسسة ضد الجزائر، كان آخرها ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية شهر مارس من السنة الماضية، عن قيام عناصر الاستخبارات الصهيونية بمراقبة الفرقاطتين ميكو، اللتين تصنعهما ألمانيا لصالح الجزائر.


ر.م

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017

همسات

تبــــون غاضــــب!

تبــــون غاضــــب!

يناير 13, 2017 0

فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
اقرأ المزيد
بوتفليقة مرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

بوتفليقة مرشح لرئاسة...

يناير 13, 2017 0

مسابقـــة لأنظــــف حــــي فــــي “ثيــــزة”

مسابقـــة لأنظــــف...

يناير 13, 2017 0

ولد خليفة يدافع عــــن الوزراء

ولد خليفة يدافع عــــن...

يناير 13, 2017 0

“الماجيك” فخور بمرافقة “الخضر”

“الماجيك” فخور بمرافقة...

يناير 13, 2017 0

“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

“ترامواي” بحسب الأحوال...

يناير 11, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  