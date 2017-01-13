تفكيك شبكة تجسس تابعة لـ”الموساد” بغرداية

آخر تحديث : يناير 13th, 2017 7:01 مساءً
يناير 13, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
يتوزعون على جنسيات مختلفة
وضعت مصالح الأمن في ولاية غرداية حدا لنشاط شبكة تجسس دولية، مكونة من 10 أفراد، لصالح الكيان الصهيوني، بحسب ما أفادت به أمس مصادر أمنية مطلعة.
وبحسب المصدر، الذي استند إلى جهة أمنية، فإن أفراد المجموعة يتوزعون على جنسيات مختلفة ليبية ومالية وأثيوبية وليبيرية ونيجيرية وغانية وكينية، وعثر بحوزتهم على أجهزة اتصالات كانت تستعمل في نقل المعلومات، وقد تم إيداع أفراد الشبكة الحبس المؤقت.وسبق وقادت عناصر “الموساد” عدة عمليات جوسسة ضد الجزائر، كان آخرها ما كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية شهر مارس من السنة الماضية، عن قيام عناصر الاستخبارات الصهيونية بمراقبة الفرقاطتين ميكو، اللتين تصنعهما ألمانيا لصالح الجزائر.
ر.م
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