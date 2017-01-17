تفعيل مخطط الطوارئ واستنفار عام للمصالح الأمنية

كثافــــة الثلــــوج تجـــاوزت إمكانيـــــــات البلديـــــات

تتساقط الثلوج على المرتفعات، التي يصل علها 600 متر، ومن المنتظر ان يدوم سوء الأحوال الجوية إلى غاية نهاية الأسبوع عبر عديد الولايات ما استدعى الإعلان عن تفعيل مخطط الطوارئ “اورساك” ببعضها، بينما تواصل وحدات الجيش والدرك والشرطة إضافة إلى الحماية المدنية تدخلاتها لإنقاذ الأشخاص وتسهيل تنقلاتهم.

تيزي وزو تفعّل مخطط “أورساك” لفك العزلة

فعّلت مختلف المديريات التابعة لولاية تيزي وزو على غرار الأشغال العمومية، مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، الحماية المدنية وغيرها، مخطط “أورساك”، الذي سبق لها وان سطرته قبيل حلول فصل الشتاء، لغرض مواجهة أي كارثة طبيعية محتملة، ولقد جاء هذا التفعيل بعد ان عرفت المنطقة خلال الأيام الأخيرة، على غرار باقي ولايات الوطن، تساقطا كثيفا للثلوج على مجموع المناطق الواقعة على ارتفاع 600 متر، ما تسبب في شل العديد من الطرقات قدر عددها من مصالح الدرك الوطني بـ 15 طريقا بين وطنية وولائية، وانقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بسبب تخريب الشبكة بفعل الثلوج والأمطار الغزيرة. وفي ذات المجال، أكد مدير الأشغال العمومية بالولاية، رابحي إسماعيل، أن والي الولاية قد نصب عند بداية الانقلاب الجوي، الذي تعيشه المنطقة لجنة خاصة تتكون مصالح الأشغال العمومية، الحماية المدنية، مصالح الأمن تتولى عملية التنسيق والتوجيه لمختلف التدخلات، التي تقوم بها الجهات المختصة سواء لفك العزلة عن المناطق المنكوبة أو تقديم مساعدة معية على مستوى القطر الولائي، إضافة إلى مختلف اللجان المنصبة على مستوى كل دائرة، التي تقوم بتتبع الأوضاع عن كثب، وتعلن عن حاجيات.

وفيما يخص الطرقات المغلقة بفعل الثلوج، أضاف ذات المدير “منذ بداية تساقط الثلوج بتاريخ 10 جانفي الجاري، ليس هناك طرق مغلوقة بنسبة مائة بالمائة، بل هناك تذبذب في حركة المرور، هذا باستثناء فج تيروردة، فج شلاطة، ثيزي انكولان، التي تعتبر من بين المرتفعات التي تشهد تساقط كثيف للثلوج، وما عدا هذه فنحن سجلنا تذبذبا في حركة المرور وصعوبة في السير على مستوى فج ثاقمة بمنطقة اعكوران، واسيف الحمام، إضافة إلى الطريق الولائي 251”.

وفيما يخص الإمكانيات المجندة لمواجهة الوضع، الذي بات المواطنون يتخوفون منه كثيرا، كشف، رابحي إسماعيل عن تعزيز مديريتهم بما لا يقل عن 13 كاسحة للثلوج، تعمل على قدم وساق في الميدان، خاصة على مستوى المناطق، التي تعرف تساقطا كثيفا للثلوج، إضافة إلى مختلف الإمكانيات، التي عززتها البلديات، التي جندت من جهتها العديد من كاسحات الثلوج ومختلف المعدات الضرورية لفتح الطرق، قبل أن يشير ذات المتحدث إلى أن التساقط الكثيف للثلوج قد استدعى منهم الاتصال ببعض المؤسسات الخاصة، التي تملك إمكانيات وآلات لفك العزلة عن المناطق، التي عرفت تساقط كثيف للثلوج، ما رفع عدد الكاسحات إلى ما لا يقل عن 50 كاسحة ثلوج،، تباشر عمليها خلال الأيام الأخيرة ـ، بحسب ذات المدير ـ بداية من الساعة الرابعة صباحا لغرض فتح الطرقات في وجه المارة.

.. والثلوج تؤجـــل الدراسة وتحـــرم السكــان مـــن الحليـــب

وتسببت الثلوج المتساقطة في غلق أبواب العديد من المؤسسات التربوية التابعة للمناطق الواقعة بالمرتفعات، على غرار اعكوران، بوزقان، افرحونان، عين الحمام والأربعاء ناث ايراثن وغيرها، ما اجل الدراسة إلى إشعار آخر وبعد تحسن أحوال الطقس. هذا في الوقت، الذي تعيش فيه العديد من المناطق خاصة الواقعة بالمرتفعات ندرة حادة في حليب الأكياس بعد عدم تمكن شاحنات التوزيع المرور إليها بسبب الثلوج المتراكمة، ما جعل السكان يستنجدون بحليب الغبرة كونهم لا يملكون بديلا آخر. وهو الحال السائد على سبيل المثال بكل من منطقة ايلولة اومالو، بوزقان أين اشتكى السكان وبحدة من انعدام حليب الأكياس، هذا في الوقت تتوفر فيه مختلف المواد الغذائية الأخرى في المحلات، كون أصحاب هذه الأخيرة قد حسبوا حسابهم لمثل هذه الأوقات.

وعن الطرق المغلقة بفعل تساقط الثلوج، كشفت مصالح الدرك الوطني عن مجموعة منها وتتمثل في الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين تيزي وزو والبويرة مرورا ببلدية عين الحمام، الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، هذا إلى جانب الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين إقليم ولاية تيزي وزو وإقليم ولاية البويرة، والطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجايــة، وكما أضافت مصالح الدرك الوطني فان الطرق الوطنية المغلقة في وجه المارة بفعل الثلوج تتمثل أيضا في كل من الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجايـة، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلدية الأربعاء ناث إراثن وعين الحمام، الطريق الوطني رقم 71 الرابط بين بلدية إفليسن وأغريب الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين بلدية إيفيغاء وبلدية ياكوران.وفيما يخص الطرق الولائية، بحسب ذات المصدر، فانها تتمثل في الطريق الولائي رقم 11 الرابط بين بلدية واضية وبلدية أقني قغران، حيث انه مغلق على مستوى قرية آيت رقان بلدية أقني قغران، وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو مغلق على مستوى فج شلاطة ولاية تيزي وزو، هذا إلى جانب كل من الطريق الولائي رقم 158 الرابط بين بلدية أزفون وأقــرو، الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، الطريق الولائي رقم 252 الرابط بين الطريق الوطني 24 والطريق الوطني رقم 71.

الولايات الشرقية معزولة بفعل الثلوج

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 07 حوادث مرور أدت إلى وفاة 07 أشخاص في مكان الحوادث، وتسجيل إصابة 05 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان، ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من مصالح الحماية المدنية، وقد سجلت أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة 02 شخصين وإصابة 01 آخر بجروح على اثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 65 ببلدية بوعبيدة.

فيما قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من اجل إنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية لـ 27 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة،، حيث سجل على مستوى ولاية سطيف 10 أشخاص، و04 أشخاص بولاية ميلة، 05 أشخاص بولاية برج بوعريريج، 04 أشخاص بولاية أم البواقي، و04 أشخاص آخرين بولاية الجلفة،، حيث تم التكفل بالضحايا ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية، مع تسجيل وفاة 02 شخصين مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة على مستوى ولاية عنابة بحي “بوسدرة” ببلدية البوني، تم نقل جثة الضحيتين إلى مستشفى ابن رشد .

أما في ما يخص التقلبات الجوية الأخيرة، التي صاحبتها أمطار غزيرة وثلوج على المناطق الشمالية للوطن، فلا تزال حالة الطرقات الوطنية والولائية خاصة منها الشرقية صعبة المسلك وفي بعض النقاط مقطوعة في كل من ولاية البويرة، بجاية، تيزي وزو، قسنطينة، أم البواقي، ميلة، جيجل، سوق أهراس، سكيكدة وخنشلة،، حيث لا تزال عملية إزالة الثلوج متواصلة من المصالح المختصة، أين قامت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة بالتدخل لإجلاء 12 شخصا كانوا على متن 05 سيارات حاصرتهم الثلوج على مستوى الطريق الولائي رقم 03 ببلدية تلاغمة.

للإشارة، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية 2896 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة بسطيف

استيقظ، أمس، سكان حي خليفة الأزهري ببلدية عين الحجر جنوب ولاية سطيف، على وقع حادث أليم، راح ضحيته ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بسبب تسرب الغاز من دون التفطن لهذا القاتل الصامت، الذي يفتك بحياة الأشخاص، خاصة مع حلول أي اضطراب جوي.وبحسب مصادرنا، التي أوردت إلينا الخبر، فإنه قد تم تشييع جنازة الشيخ المسمى “ب،أ”، البالغ 69 سنة من العمر، حيث لم يتفطن لأمره الا في ساعات متأخرة وفي الفترة المسائية، حيث كان نائما في غرفة الاستقبال وبعد التفطن له من عائلته عثر عليه جثة هامدة، والغريب في الأمر كله أنه لم يتم تشريح جثة الضحية لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي كانت وراء الوفاة، حيث ظنوا أن وفاته طبيعية، ويوم أمس كانت كارثة أخرى تنتظر أهل الضحية بعدما نام ابن الضحية المدعو “ب، خير الدين” البالغ 44 سنة وعمه المسمى “ب،عزالدين” في العقد الخامس من العمر في نفس غرفة الاستقبال، التي بها مدفأة، التي يتسرب منها الغاز من دون التفطن لذلك، حيث انه لما جاء أهل الضحية من أجل معرفة سبب تأخر وعدم استيقاظ الابن وعمه وجداهما قد فارقا الحياة، ليتم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في القضية، التي أثارت جدلا كبيرا خاصة بسبب عدم تشريح جثة الشيخ، كون انه لو تمت العملية لعرف السبب ولم يحدث ما لا يحمد عقباه في مثل هذه الظروف.

قريتا أولاد قاسم وأولاد طاجين بسور الغــــزلان تستغيثـــــان

يواجه سكان قريتي أولاد قاسم وأولاد طاجين ببلدية سور الغزلان جنوب البويرة، عزلة خانقة فرضتها عليهم الكميات المعتبرة للثلوج المتراكمة منذ بداية التقلبات الجوية، والتي تسببت في غلق المسالك والطرقات المؤدية إلى القريتين النائيتين الواقعتين تحت سفوح جبال ديرة الشامخة على ارتفاع 1500 متر.

ظروف صعبة تعيشها العائلات، التي وجهت نداء استغاثة إلى السلطات المحلية للتدخل العاجل لفتح المسالك وتزويدها بقارورات غاز البوتان وإيصالها بالمؤونة، بعد أن تعذر عليها التنقل إلى المناطق المجاورة للبحث عنها، بسبب العاصفة الثلجية، التي أزمت من معاناتها ومشكل غياب الربط بغاز المدينة، ونفاذ قارورات غاز البوتان بمساكنها لتواجه برودة قاسية منذ أسبوع، زادها حدة ضعف حاد للتغطية بشبكة الهاتف النقال.

واشتكت العائلات غياب المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا بهاتين القريتين النائيتين، رغم عديد الشكاوى المرفوعة في كل مرة وفي كل مناسبة لربطهم بشبكة الغاز الطبيعي، التي هي أكثر من ضرورة في مثل هذه الظروف.

إلغـــاء كــــل الرحــــلات بمطــــار محمـــد بوضــــياف بقسنطينــة

ألغيت، نهار أمس، كل الرحلات الداخلية والخارجية بمطار محمد بوضياف الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل سقوط الثلوج على المرتفعات، التي يقل علوها على 600 متر،، حيث بلغ سمك الأمطار الأربعين سنتم. هذا وأكدت مديرة مطار قسنطينة الدولي أن كل الرحلات تم إلغاؤها إلى وقت لاحق، فيما حولت رحلتان قادمتان من جدة باتجاه قسنطينة نحو مطار عنابة الدولي، فيما خصص فندق مطار قسنطينة لاستقبال المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم.وعرفت أغلبية طرقات الولاية حالة شلل كلي لحركة السير والمرور، بسبب تراكم الثلوج رغم تجند فرق الدرك والجيش الشعبي الوطني وأعوان الحراسة المدنية وكذا السلطات المحلية والمدنية، التي شكلت خلية أزمة لفك الخناق وإعانة المواطنين خاصة بالمناطق المعزولة.

وفي هذا السياق لم تسجل فرق الحماية المدنية أي حوادث مرور باستثناء بعض انحرافات السيارات.

وعرفت بعض المسالك توقفا كليا لحركة السير، وتحديدا بمنطقة زيغود يوسف وأعالي جبل الوحش والمناطق المتاخمة لها، حيث سجلت صعوبة الوصول إلى مستشفى ابن باديس الجامعي حتى من قبل سيارات الإسعاف أين تم نهار امس إجلاء خمس حوامل كنا عالقات بالطريق في طريقهن لوضع الرضع، حيث عمدت فرق الحماية المدنية إلى استعمال الشاحنات لنقلهن باتجاه المستشفى نظرا لتواجده بمنطقة شديدة الانحدار.وبالموازاة قامت كل من مديرية قد النشاط الاجتماعي والأمن الولائي بخرجات تضامنية لمساعدة المتشددين والمعوزين بتقديم وحبات ساخنة لهذه الفئة الهشة.



نادية بوطويل/ سليم.خ/ صبرينة.أ/ وهيبة عزيون/ح.ح