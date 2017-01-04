تفجر الخلافات بين “مقري” و”جاب الله”

أبناء الشيخ نحناح يرفضون التحالف واندماج “الزعامة”

عرفت حدة الخلافات داخل مدرسة الشيخ محفوظ نحناح منحى آخر، والتي ازدادت حدتها أكثر مع اقتراب الانتخابات التشريعية، بسبب تباين المواقف حيال الإستراتيجية التي رسمتها. ففي الوقت الذي نجحت فيه أطراف داخل حركة مجتمع السلم، في فرض تصورها بمعارضة خيار الدخول بقوائم مشتركة مع خوض تجربة التحالف الاندماجي لحركة النهضة مع جاب الله.

وأكد القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ”وقت الجزائر”، أن “مسألة دخول الحركة في مسعى التحالف الاندماجي الذي أقرته حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، غير مطروح في الوقت الراهن، مستبعدا أن يكون مستقبلا معها أو مع البناء الوطني”، موضحا أن “التحالفات التي تضل أقرب إلى حركة “حمس”، هو مع جبهة التغيير الذي يتزعمه عبد المجيد مناصرة”، مؤكدا أن “التحالفات لن تتم إلا محليا ومجلس الشورى لا يمكن أن يعيد قراره، وأن عودة أبناء الشيخ نحناح لن تتم قبل الانتخابات”، وأضاف ناصر حمدادوش، أن “تشكيلته السياسية مستعدة للتحالف، إلا مع جبهة التغيير، تحضيرا للاستحقاقات القادمة “.‎

‏‎وأما فيما يتعلق بشأن مشروع الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ محفوظ، في إطار التحالف بين مناصرة وبين “حمس”، فقال حمدادوش إنه “مشروع لا نريد ربطه بالانتخابات حصريا وأي حديث عن التحالف الانتخابي لا يكون إلا محليا، ولا يمكن العودة إلى مجلس الشورى ليغير قراره، إلا إذا توصلنا من خلال الحوار القائم بيننا وإيماننا به ضمن مدرسة الشيخ محفوظ يبقى قائما، وسنحاول استئناف الحوار بشأنه بعد الانتخابات”.

وتأتي هذه التجاذبات السياسية، في “الوقت الذي أخذت فيه الخلافات بين رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، مجددا أبعادا أخرى بسبب التشريعيات القادمة، التي أعادت إلى الواجهة صراع الأجنحة، والذي رفضت خلاله حركة مجتمع السلم اعتماد مشروع التحالف الاندماجي بينها وبين جبهة العدالة والتنمية واستكمال مساعي التحالف الانتخابي مع باقي الشركاء السياسيين، بعدما أظهرت “حمس” تمسكها بالتحالفات المحلية التي رفضها جناح جاب الله، والتي أكد خلالها “تمسكه بالتحالفات المحلية والوطنية معا”.

ويرى المتتبعون للشأن السياسي، أنه وإن كانت بعض الأطراف، قد ذكرت في وقت سابق، عدم وجود اتفاق على إدارة التحالفات، ورغبة كل طرف في أن يكون المسؤول الأول، وعلى رأسهم كل من رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، وغلبة “حب الزعامة” على كل فرد منهما، قبل أن تعيد حركة “حمس” فتح الملف من جديد، بتصريح تضمن قرارا يوحي أن هناك حالة من الغليان، ارتفعت حدتها قبيل الانتخابات المقبلة، في ظل حديث عن أزمة داخلية أخرجها قياديون على العلن مباشرة، بأنها تريد خوض غمار التشريعيات بمفردها، وبذلك تتجه حركة مجتمع السلم نحو إعلان دخولها الانتخابات المحلية بقوائم مستقلة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن تحسم فيه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، ورفضت الجهة التي تحدثت إلينا تقديم مبررات هذا التأجيل المتواصل في الفصل في هذه المسألة، التي يبدو أنها على علاقة مباشرة بمحاولة تفادي إحداث أزمة عميقة داخل صفوف الإسلاميين، والذي يرسم لمغادرة “حمس” من التكتل الأخضر الذي جمعها بالإصلاح والنهضة قبل الانتخابات، وذلك بناء على ما جاء في التقارير الولائية التي أطلقتها في مجلس الشورى الأخير بخصوص مصيـــــر الحركـــــة.



لخضر.د