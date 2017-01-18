تفاصيل فشل أنجحِ ثورة في الربيع العربي

ثورة دون كيشوت التونسية تعرض في وهران

عرضت المسرحية التونسية „ثورة دون كيشوت“ في مهرجان المسرح العربي التاسع في الجزائر، والمرشحة ضمن قائمة جائزة سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي. وانطلق العرض المسرحي التونسي من مجموعة أفكار نفسية وفلسفية واجتماعية مستوحاة من الأدب العالمي، ذلك الرجل الذي حارب طواحين الهواء هو بطل قصة رائعة لكاتب إسباني اسمه ميغال دي سيرفانتس، وتعتبر الرواية من التراث الأدبي العالمي، وهي الأكثر رواجاً من أعمال الأدب غير الديني وغير السياسي في كل الأوقات.

رواية دون كيشوت هي الأكثر شعبية في التاريخ، ونالت هذه الرواية الزاخرة بأعمال البطولة مرتبة أفضل رواية من بين روايات أفضل مئة كاتب في العالم، فحاول المخرج التوسي وليد الداغستي اسقاطها على الواقع التونسي والعربي، مركزا في تجسيد العرض المسرحي بأسلوب تقنية الفعل الحركي لدى الممثل، محاولا ايصال الأفكار المتغلغلة في المجتمع التونسي والعربي كالجنس والارهاب وتدمير الثقافة المكتبية والمال والفقر والمجاعة، لتحدث الثورة وتبسط قوتها على المجتمع وتحاول زرع أفكارها فتسيطر على القضاء وتتغلغل فيه، ومحاولة تدمير كلّ ما يبعث على الحياة من أمان وخير وسعادة، وجعل هذا الواقع جهنميا بواسطة رؤوس أصحاب المال والنفوذ، وكأننا أمام واقع سياسي بدأ يفرض سيطرته ونفوذه السياسى بأساليب ملتوية تتماشى مع هذه المرحلة التي حدثت فيها تحولات وأزمات وثورات.

لذا كانت صيغة المسرح السياسي المباشر هي الطاغية في العرض المسرحي، حيث الممثل يستعرض أفكاره وأفعاله بكل إحساس وتأثر، واعتمد العرض المسرحي في بعض مشاهده على مبدإ التغريب في المسرح الملحمي البرشتي، حيث اعتبره كأداة اساسية لتحقيق هدفه من اجل ايصال الأفكار والتحولات السياسية الى المتلقي، فالتغريب يمنح المتلقي فرصة أكبر بالابتعاد عن الحدث المعروض، ما يجعل الحكم عليه أكثر موضوعية وحيادية، لذلك كان هدف المخرج الأعتماد على تقنية الممثل لتوصيل الأفكار والحالات الى المتلقي.

والمخرج لم يستعن بتقنيات المسرح السياسى، كتقنية الصور والشرائح والرموز وتوظيفها داخل العرض المسرحي، بل ترك الفضاء المسرحي فقيرا، دون وجود اي قطعة ديكور سوى العربة التي ادخلت بعض المشاهد وبني عليها فعل المسرحي، فكان على المخرج أن يستعين ببعض قطع الديكور، كونه من العناصر المهمة في العرض المسرحي، وكونه يعبر عن محتوى النص ليخلق علاقة مكملة مع الممثل لإيصال الأفكار والدلالات في تصوير الحدث المسرحي وإبراز أفكاره.

وأما الإضاءة، فقد كانت مثيرة في بعض المشاهدة، وخاصة مشهد حرق الكتب، فكانت صورة مؤثرة حيث النار الملتهبة وهي تدمر الفكر الثقافي، واما الموسيقى فكانت مصاحبة وداعمة ومؤثرة في العرض المسرحي.

وكالات