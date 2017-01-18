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تـوزيع 60 وجبة ساخـنـة على مشـرّدي ومعوّزي قسنطيـنة

يناير 18, 2017 مجتمع 0

تـوزيع 60 وجبة ساخـنـة على مشـرّدي ومعوّزي قسنطيـنة

الثلوج تعزل سكان „كاف لكحل“ و“السفرجلة“

شرع الهلال الأحمر الجزائري بقسنطينة في تقديم وجبات ساخنة للمتشرّدين والعائلات المعوزة مع بداية التقلبات الجوية وتساقط الثلوج بالولاية، وذلك بمعدل 60 وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها بوسط المدينة ومحطات المسافرين، وإلى ذلك تمّ ضبط قائمة العائلات المعوزة التي ستستفيد من قفة المساعدات الغذائية .

وفي ظل استمرار تساقط الثلوج كثفت مصلحة المســــــاعدة الاجـــــتماعية والاستعـــــجالية بمــــــديرية التضـــــامن الاجتمـــــــاعي نشاطاتها لفائدة الأشخاص دون مأوى والمشرّدين من خلال خرجات ميدانية ودوريات ليلية بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، الحماية المدنية، الصحة والحركة الجمعوية إلى جانب تدخلات استعجالية آنية بعد تلقي مكالمات على الرقم الأخضر 15/27.
هــــــذا وتعيــــــش ولاية قسنطيـــنة كغـــــــيرها مــن الولايــــات مـــوجة تساقط الثلوج الكثيف الذي تشبب في عزل الكثير من المشاتي والمنـــــــاطق النــــائية علــى غرار منطقة „كاف لكحل“، بأعالي جبل „الوحش“ وكذا بلدية „زيغود يوسف“ و“مسعود بوجريو“، من جهتها وجدت مديرية تـــوزيع الكهـــرباء والـــغاز صعــــوبة كبيــرة في الوصول إلى المناطق التي شهدت الســـاعات الأخيرة انقطاعات في التمــــوين بالكهــــرباء والغـــاز لصعوبة المسالك وكثافة الثلوج التي زاد علوّها عن 70 ملم خاصة بقرية „السفرجلة“ بزيغود يوسف و“كاف لكحل“، ومناطق أخرى لا يزال سكانها في عزلة حقيقية وبرد قارص في ظلّ هذه الظروف، ما جعل فرق الدرك الوطني والجيش الشعبي الوطني تتدخل لفتح المسالك خاصة بأعالي جبل „الوحش“ ومنحدرات „الكنتور“، مع تقديم وجبات ومؤونة وكذا الأغطية للقاطنين بهذه المناطق في ظل تواصل موجة البرد والثلوج.


هيبة عزيون

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