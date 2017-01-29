تـــوزيع مفاتيـــح 390 مسكـــن بصالـــح بــاي بسطيـــف

آخر تحديث : يناير 29th, 2017 7:59 مساءً
يناير 29, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
فيما سيتم توزيع 700 بالعلمة و362 باولاد صابر
أشرف مؤخـــرا والي ولايــة سطيف، ناصر معسكري، على توزيع المفاتيح على المستفيدين من حصة 390 سكن عمـــومي إيجـــاري ببلدية صالح باي الواقعة جنوب سطيف، وسط فرحة الجميع، وذلك بعد معاينة الوالي لهذه السكنات التي توفرت على جميع التجهيزات الــضرورة من إيصال للماء والكهرباء والغاز إضافة إلى التهيئة التي أعطت وجها آخر لهذا الحي الجميل، كما لم يفوت ذات المسؤول الفرصة واقترب من بعض المواطنين الذي طالبـــوا بالتحدث إليه لطرح انشـــغالهم المتعلـــقة بعدم استـــفادتهم من السكن، حيث طمأن الجــميع بأن جميع ملفات طالبي السكن ستدرس وستلقى العناية اللازمة من طرف لجنة السكن المخول لهــا قانونا دراسة الملفات وتحـــديد القائمة، وذكر الوالي أن عملية تــــوزيع المفـــاتيح ستستمر في الأيام القليلة القادمة، حيث سيـــتم تسليـــم المفاتيح لـ 700 مستفيد ببـــلدية العلمــة و362 باولاد صابر، على أن تتواصل العملية في باقي البلديات فور الانتهاء من عملية التهيئة الحضرية.
سليم. خ
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