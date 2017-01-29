تـــــرامب يـــــربك العــــالم

استهــــــــــــــل عهـــــــــــــدته بمعــــــــــــــــــــــاداة المسلمــــــــــــــــــين

ساد ارتباك كبير المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وغيرها من المطارات في العالم، بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فجأة المهاجرين من 7 دول إسلامية وفرض حظرا مؤقتا على دخول اللاجئين إلى البلاد، واعتبرت أوروبا، أن القرار توجه أمريكي نحو “الانطوائية”، بينما لم تتضح ردود فعل الدول المعنية إزاء القرار .

ترامب يضع مواطني 7 دول عربية في القائمة السوداء

فــــوضى وغضــب في المطـــارات احتجــــاجا على القـــــــرار

أثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع المسافرين من سبع دول وهي إيران العراق سوريا اليمن ليبيا السودان و الصومال من المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ارتباكا وغضبا، بعدما منع المهاجرون واللاجئون أول أمس من اللحاق بطائراتهم وتقطعت بهم السبل في المطارات.وفي أشد قرارات ترامب تأثيرا منذ توليه المنصب قبل أسبوع، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ومنع أيضا المسافرين من سوريا وست دول إسلامية أخرى من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.وفي ختام يوم من الارتباك والاحتجاجات في عدد من المطارات في أنحاء الولايات المتحدة، أصدرت قاضية اتحادية في بروكلين بنيويورك أمس حكما، بإرجاء تنفيذ الأمر بصفة مؤقتة. ونجح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إقرار الإقامة المؤقتة للمسافرين المحتجزين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

وقوبل قرار المحكمة بالترحاب من مؤيدي المهاجرين خارج قاعة المحكمة، وفي احتجاجات بمطارات في دالاس وشيكاجو ونيويورك وغيرها، لكن معركة أكبر تلوح في الأفق. ولم يوقف قرار المحكمة تنفيذ الأمر الذي أصدره ترامب، ولاقى انتقادات من أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

قال مسؤولون في ثلاث ولايات أمريكية أمس، إن مجموعة من ممثلي الإدعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الإدعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وتعدى تأثير قرار الرئيس المثير للجدل أمريكا إلى مطارات عدة عواصم، حيث قال حسام حسين، المسؤول بشركة مصر للطيران، إن الشركة تلقت طلبا رسميا أمس الأحد بمنع حاملي تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق دخولهم البلاد من ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأحدث القرار ردود فعل قوية من عدة عواصم، حيث قررت طهران التعامل بالمثل، بينما دعا برلمانيون عراقيون انتهاج نفس النهج، حيث حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، نظيره الأمريكي دونالد ترامب من “الانطواء على الذات”، ودعاه إلى “احترام” مبدأ استقبال اللاجئين، كما أعلن قصر الاليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنه خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي بنظيره الفرنسي، حذر هولاند ترامب “من التداعيات الاقتصادية والسياسية للحمائية”، معتبرا أنه “بمواجهة عالم غير مستقر وغير ثابت، فإن الانطواء على الذات لا يوصل إلى نتيجة”

أما العراق، فجاء ردها من خلال لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، التي اعتبرت أمس، إن قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق ليست “من الإنصاف”، وطالبت الحكومة في بغداد بالرد بالمثل على القرار الأمريكي.



ساسي.ب