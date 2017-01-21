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تـرامب يوقـــع مرسومــاً تنفيذيّاً ضدّ قانون “أوباماكير”

يناير 21, 2017 دولي 0

تـرامب يوقـــع مرسومــاً تنفيذيّاً ضدّ قانون “أوباماكير”

كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه

وقّع الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، أول أمس، فور دخوله إلى البيت الأبيض، مرسوماً تنفيذيّاً ضدّ قانون التأمين الصحي المعروف باسم “اوباماكير”، الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، وفق ما أعلن المتحدّث باسمه شون سبايسر على “تويتر”.وأوضح سبايسر، أن الأمر يتعلّق بمرسوم يهدف إلى “التقليل من الثقل المالي” لهذا القانون، قبل إلغائه.وتم السماح بإدخال كاميرات وسائل الإعلام إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، لنقل توقيع الرئيس الجديد على المرسوم.وقد أمر الرئيس الجديد إدارته باستخدام كلّ هوامش المناورات الممكنة لعدم تطبيق قانون “اوباماكير”.ولن يكون ممكنا إلغاء “اوباماكير” قبل تصويت سيجري في الكونغرس ذي الغالبيّة الجمهوريّة، استناداً إلى جدول زمني لم يُعلن عنه.
وتعرّض قانون “اوباماكير” المعقّد للغاية لانتقادات كثيرة، ووعد الجمهوريّون بإلغائه لأنه في نظرهم أسوأ ما حقّقه الرئيس السابق باراك اوباما في ولايتَيْه الرئاسيّتَيْن.ووقّع الأمين العام للبيت الأبيض، راينس بريبوس، على مذكّرة تطلب تجميد عام لكلّ القوانين الفدراليّة إلى حين الموافقة عليها من قبل الوزير الذي عيّنه ترامب.


وكالات

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