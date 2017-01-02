تـدشيـن “بـي إم دبليو” فيس ليفـت i8 الجديـدة

آخر تحديث : يناير 2nd, 2017 8:36 مساءً
يناير 02, 2017 Wakteldjazair سيارات 0
مضت ثلاث سنوات منذ وصول موديل بي إم دبليو المتميز الـ i8، وبالرغم من ذلك فإن صانعة السيارات الألمانية ستقوم بتحديثه قريبًا وهذا وفقًا لمصادر داخلية بالشركة، حيث أنّ الهجينة الخارقة سيتم تدشينها حاملة تحديثاتها وتجميلاتها الجديدة خلال 2017 كموديل 2018.
وسيتم رفع قوة المحرك لـ 372 حصان مقارنة بالحالي ذو قوة الـ 367 حصان القادر على التسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 4.4 ثانية، كما أنّ بي إم دبليو تعمل على تحسين مدى الشحنة الكهربية للمركبة من خلال رفع كفاءة بطاريتها، وكذا ستطرأ تجميلات على هيكل السيارة.
وبعد أن وصلت المبيعات لأكثر من عشرة آلاف سيارة منذ نوفمبر 2013، فإن الشائعات تشير إلى أن فيس ليفت i8 سيتم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع i8 سبايدر ذات السقف المفتوح.
وستكون هناك حملة إصدارات جديدة في خطة بي إم دبليو حسبما تشير التقارير، حيث أن فيس ليفت i8 وi8 سبايدر سيتبعهم إطلاق i3 محدّثة، وX3 وفئة ثالثة كهربائيين بالكامل، بالإضافة إلى موديل كهربائي للعلامة التجارية ميني.
إعـــــــداد: ط. موسى
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