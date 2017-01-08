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تغريـدة بـن لشهـب

يناير 08, 2017 همسات 0

تغريـدة بـن لشهـب

أرفقت نجمة ستار أكاديمي، سهيلة بن لشهب، صورها الترويجية لفيديو كليب “مجنون” بتدوينة فيها على “تويتر”: “جزائرنا أمانة شهدائنا حاضرنا ومستقبل أبنائنا اللهم أحفظ الجزائر من كل شر”. وأضافت “اسم الجزائر بوحّدنا ورايتها تجمعنا”. وكانت بن لشهب قد شكرت جمهورها على المليون الرابع لأغنية “مجنون”، وقالت: “وإن شاء الله دانس تكون حسب تطلعاتكم، مش باقي بزاف، شوية تركيز على الروتوشات الأخيرة ونحتفلو كلنا”.

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