تعليـــــــق رحـــــــلات القطـــــــــارات ما بـــــين الخطــــــوط الكـــــبرى

على أن يتـم استئنـافها في10 فيفري الداخل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، “أسانتياف”، عن توقيف رحلات نقل المسافرين للخطوط الكبرى والجهوية، ابتداء من أول أمس الخميس، على أن يتم استئنافها في العاشر فيفري الداخل.

تحدث بيان الشركة أول أمس الخميس، عن رحلات ملغاة، ورحلات معلقة لنقل المسافرين، اعتبارا من نفس اليوم، ذهـــــــــــابا وإيابا، ما بين خط ثنــية(الجــــزائر العاصمة) برج بوعريـــــــــــريج، وجميع الخطــــــوط الرابطة ما بين الجـــزائر العاصمة وولايات عنابة، قسنطينة، سطيف، بجاية، والبويرة.

وأوضحت الشركة، أن توقيف الرحلات يدخــــــــل في إطار إتمام أشغـــــــال الخطـــــوط، على مســـــتوى نفــــــق الثنية، وكل من الخطــــــــوط الرابطة بين الجـــزائر العـــاصمة وهذه الولايات المذكورة.

وتحدث بيـــــــان الشركة أيضا، عن توقــــــيف حركة القطار التي تضــمن نقـــــل المسافرين والسلــــع، وهـــذا ابتـــــداء من الخميـــس، على مستوى خط الثنيـــــــــة(الجـــزائر العاصمة). ويتعلـــــــق الأمــــــــــر، بحسب البيــــــــان، بكــــل مــــن مقطع الثنية(الجزائر العاصمة) وولاية برج بوعريريج، وأيضا خط برج منايل وخطوط أخرى.

نسرين.ف