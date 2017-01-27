تعليـــــــق رحـــــــلات القطـــــــــارات ما بـــــين الخطــــــوط الكـــــبرى

آخر تحديث : يناير 27th, 2017 8:00 مساءً
يناير 27, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
على أن يتـم استئنـافها في10 فيفري الداخل
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، “أسانتياف”، عن توقيف رحلات نقل المسافرين للخطوط الكبرى والجهوية، ابتداء من أول أمس الخميس، على أن يتم استئنافها في العاشر فيفري الداخل.
تحدث بيان الشركة أول أمس الخميس، عن رحلات ملغاة، ورحلات معلقة لنقل المسافرين، اعتبارا من نفس اليوم، ذهـــــــــــابا وإيابا، ما بين خط ثنــية(الجــــزائر العاصمة) برج بوعريـــــــــــريج، وجميع الخطــــــوط الرابطة ما بين الجـــزائر العاصمة وولايات عنابة، قسنطينة، سطيف، بجاية، والبويرة.
وأوضحت الشركة، أن توقيف الرحلات يدخــــــــل في إطار إتمام أشغـــــــال الخطـــــوط، على مســـــتوى نفــــــق الثنية، وكل من الخطــــــــوط الرابطة بين الجـــزائر العـــاصمة وهذه الولايات المذكورة.
وتحدث بيـــــــان الشركة أيضا، عن توقــــــيف حركة القطار التي تضــمن نقـــــل المسافرين والسلــــع، وهـــذا ابتـــــداء من الخميـــس، على مستوى خط الثنيـــــــــة(الجـــزائر العاصمة). ويتعلـــــــق الأمــــــــــر، بحسب البيــــــــان، بكــــل مــــن مقطع الثنية(الجزائر العاصمة) وولاية برج بوعريريج، وأيضا خط برج منايل وخطوط أخرى.
نسرين.ف
يناير 27, 2017 0تشهد مصالح الاستعجالات بمستشفيات سطيف، هذه الأيام، ضغطا رهيبا، بسبب التوافد الكبير لضحايا الجليد في مختلف...
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
يناير 24, 2017 0تربع الرئيس الأمريكي الجديد...
يناير 23, 2017 0تحولت رسالة بسيطة نشرتها محامية...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...