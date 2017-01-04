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تعداد”الخضـر” يكتمل بقـدوم براهيـمي وثلاثي “البريمرليغ”

يناير 04, 2017 رياضة 0

تعداد”الخضـر” يكتمل بقـدوم براهيـمي وثلاثي “البريمرليغ”

اقبال محتشم على تذاكر ودية الجزائر – موريتانيا

ينطلق التربص الفعلي للمنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الخميس، بعد اكتمال تعداد 23 لاعبا استدعاهم المدرب الوطني جورج ليكنس، لتمثيل الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا المزمع اجراؤها بالغابون بين 14 جانفي الحالي والخامس فيفري الموالي، حيث التحق امس الرباعي ياسين براهيمي ورياض محرز وإسلام سليماني وعدلان قديورة بمعسكر “الخضر”.

كان الإتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” قد رخص لنجم نادي بورتو  بالتاخر عن القدوم إلى التربص الذي انطلق يوم الإثنين المنصرم بالمركز التقني لكرة الــقــــــدم، استجـــابة لطلب مدربه لإشراكه في مباراة خاضها في كأس رابطة البرتغـــــال، ونفس الحال بالنسبة لثلاثي الدوري الإنجلـــــيزي الممتاز، ويتعلق الامر بمحرز وسليماني مـــــع نادي ليســـــتر وقديورة مع نادي واتفورد.
ويرتقب أن يباشر الطاقم الفني الوطني، بقيادة التقنــي البلجيكي اليوم العمل التكتيكي قبل خوض المباراة الودية الأولى أمام موريتانيا السبت المقبل على الساعة الخامسة مساء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهي المباراة التي يرتقب أن يجرب خلالها مدرب “الخضر” المدافعين الجدد الذين استدعاهم لتعزيز الخط الخلفي، ويتعلق الامر بثنائي إتحاد الجزائر محمد مفتاح ومحمد بن يحي والظهير الأيمن للنادي الإفريقي التونسي مختار بلخيثر، وكذا رامي بن سبعيني المدافع المحوري لنادي ران الفرنسي.
هذا وانطلقت عملية بيع تذاكر مباراة موريتانيا صبيحة امس بشبابيك ملعب تشاكر، وعرفت العملية توافد محتشم  من قبل الأنصار ففي حدود الساعة الثانية زوالا سجلت إدارة المركب الرياضي بيع قرابة 200 تذكرة فقط، ولذا قررت مواصلة عملية البيع إلى غاية يوم المباراة مع العلم أنها طبعت 22 ألف تذكرة بسعر 30 دج وهي خاصة بالمدرجات المكشوفة، وألفين أخرى بسعر ألف دينار خاصة بالمدرجات المغطاة.
ومثلما أشرنا اليه في أعدادنا السابقة، ونقلا عن مصادر صحفية موريتانية فإن المباراة الودية الثانية التي ستجمع الجزائر امام موريتانيا ستجرى وقائعها يوم الثلاثاء المقبل بالملعب المعشوشب طبيعيا لمركز سيدي موسى، حيث يود الناخب الوطني جورج ليكنس ضبط التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة الاولى أمام زمبابوي يوم 15 جانفي في سرية تامة.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيشد الرحال إلى مدينة “فرانس فيل” أين سيخوض مباريات الدور الأول في مجمــــوعة تضم تونش والسنغال، يوم 12 جانفي وذلك على متن طائـــرة خاصــــــة تابعـــــة للخطوط الجوية الجزائرية.

أحمد. ح

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