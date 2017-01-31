تصدير أول شحنة تجريبية من المنتجـــات الفلاحيـــة نحــو إيطاليـــا

انطلاقا من ميناء جن جن بجيجل في فيفري الجاري

سيتم تصدير أول شحنة تجريبية من المنتجات الفلاحية، انطلاقا من ميناء جن جن (جيجل) نحو ميناء جنوة (إيطاليا) في “فيفري الجاري”، حسبما علمته (وأج)، أمس، من الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن عبد الرزاق سلامي.وأوضح ذات المسؤول، بأنه سيتم تخصيص 3 حاويات تحتوي منتجات فلاحية متنوعة لمنتجين من ولايات جيجل وبسكرة والوادي وتيارت، مردفا بأن فرع الشركة الوطنية للملاحة البحرية كنان “كنان ميد”، سيتكفل بعملية نقل البضاعة في أحسن الظروف.واستنادا لذات المسؤول، سيتكفل خلال هذه المرحلة التجريبية، الشريك الإيطالي ممثلا في فيرونيك ليستر، رئيسة مجموعة المستثمرين بإيطاليا بعملية تغليف وتوضيب البضاعة، على أن يتكفل المصدرون الجزائريون في وقت لاحق في حال نجاح عملية التصدير التجريبية بهذا الجانب.

للإشارة، فقد تم أول أمس الاثنين، تقديم عرض لوالي جيجل، العربي مرزوق، حول اللقاء التقني والتحسيسي الذي احتضنه ميناء جن جن في نفس اليوم، حول التسهيلات الممنوحة، من أجل تسهيل عمليات التصدير، انطلاقا من هذا الميناء.وقدم الشريك الإيطالي بالمناسبة، عرضا بإنشاء مشتلة للفراولة بولاية جيجل، لتجنب جلب الشتلات من الخارج، مثلما يحدث في الوقت الراهن، وهو ما وافق عليه الوالي، الذي وعد بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لنجاح هذه العملية الأولى من نوعها بالولاية.وأعطى مرزوق تعليمات لمدير الفلاحة بالولاية، من أجل إيجاد قطعة أرضية تسمح بتحقيق هذا المشروع، علاوة على توفير وعاء عقاري لتجميع المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير.من جهته، التزم المستثمر، خالد بوجعطيط، وهو مسير شركة خاصة للتطوير الفلاحي بجيجل، والذي لعب دور الوسيط بين الطرفين الجزائري والمحلي لإتمام عملية التصدير، بالتكفل بعمليات التوضيب والتغليف ومعايرة المنتجات الفلاحية، وفق المعايير الدولية، بمجرد الدخول “الفعلي” في مرحلة التصدير، وذلك بغية مساعدة الفلاحين وكسب أسواق خارجية.

ق.إ/واج

