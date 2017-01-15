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تشـيـــلــسي يسعـــى لــضــم مــــولــــر

يناير 15, 2017 رياضة 0

تشـيـــلــسي يسعـــى لــضــم مــــولــــر

مقــــابـــــل 75 مليـــــون جنيــــه استــــــرليـــنــي

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي، توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بديلاً للتعاقد معه حال قرر الإسباني دييغو كوستا، مهاجم البلوز، المغادرة والرحيل إلى الدوري الصيني. 

استبعد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، كوستا من مواجهة ليستر سيتي، بعد أن تشاجر الأخير مع أحد أفراد الطاقم الطبي للبلوز. وأشارت تقارير صحفية إلى أن كوستا يسعى للانتقال إلى الدوري الصيني، بعدما تلقى عرضًا مغريا للرحيل هناك. وقالت صحيفة “إكسبريس”، إن تشيلسي يسعى لضم مولر غير السعيد في البافاري مقابل 75 مليون جنيه استرليني، حال رحيل دييغو كوستا. وأضافت الصحيفة: “مولر صاحب الـ 27 عامًا يكافح من أجل الحصول على مكان أساسي في تشكيلة كارلو أنشيلوتي هذا الموسم”.وتابعت: “الدولي الألماني الفائز بكأس العالم 2014 لم يسجل هذا الموسم سوى هدفا واحدا في البوندسليغا، بينما سجل 20 هدفًا في البطولة نفسها الموسم الماضي تحت قيادة بيب غوارديولا”. وواصلت: “تشيلسي يرى في مولر حلًا لمشاكله الهجومية، حال رحيل كوستا الذي يعتلي صدارة هدافي البريمييرليغ برصيد 14 هدفًا”.
م.نورالدين/الوكالات

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