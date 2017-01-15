تشـيـــلــسي يسعـــى لــضــم مــــولــــر

آخر تحديث : يناير 15th, 2017 8:54 مساءً
يناير 15, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
مقــــابـــــل 75 مليـــــون جنيــــه استــــــرليـــنــي
حدد نادي تشيلسي الإنجليزي، توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بديلاً للتعاقد معه حال قرر الإسباني دييغو كوستا، مهاجم البلوز، المغادرة والرحيل إلى الدوري الصيني.
استبعد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، كوستا من مواجهة ليستر سيتي، بعد أن تشاجر الأخير مع أحد أفراد الطاقم الطبي للبلوز. وأشارت تقارير صحفية إلى أن كوستا يسعى للانتقال إلى الدوري الصيني، بعدما تلقى عرضًا مغريا للرحيل هناك. وقالت صحيفة “إكسبريس”، إن تشيلسي يسعى لضم مولر غير السعيد في البافاري مقابل 75 مليون جنيه استرليني، حال رحيل دييغو كوستا. وأضافت الصحيفة: “مولر صاحب الـ 27 عامًا يكافح من أجل الحصول على مكان أساسي في تشكيلة كارلو أنشيلوتي هذا الموسم”.وتابعت: “الدولي الألماني الفائز بكأس العالم 2014 لم يسجل هذا الموسم سوى هدفا واحدا في البوندسليغا، بينما سجل 20 هدفًا في البطولة نفسها الموسم الماضي تحت قيادة بيب غوارديولا”. وواصلت: “تشيلسي يرى في مولر حلًا لمشاكله الهجومية، حال رحيل كوستا الذي يعتلي صدارة هدافي البريمييرليغ برصيد 14 هدفًا”.
م.نورالدين/الوكالات
يناير 15, 2017 0يبدو أن وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، قد قرر، وبطريقته تحدي الجهة المالكة للحقوق، منافسة كأس أمم...
يناير 15, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 14, 2017 0
يناير 14, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 15, 2017 0رغم النجاحات الأمنية والسياسية...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
يناير 11, 2017 0تداولت وسائل الإعلام في الأيام...
يناير 10, 2017 0نفّذت قوّات تابعة للتحالف...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...