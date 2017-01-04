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تسجيل 46 حادث مرور بتيزي وزو

يناير 04, 2017 أخبار محلية 0

تسجيل 46 حادث مرور بتيزي وزو

خلال الأسبوع الأخير من 2016

أحصت مصالح الحماية المدنية التابعة لتيزي وزو خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المنصرم 46 حادث مرور تسبب في وفاة شخصين، وإصابة ما لا يقل عن 49 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم على جناح السرعة إلى المصالح الاستشفائية القريبة من مكان الحادث لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

تمثل الحادث المميت الأول الذي شهــــده الطــريق الوطني رقم 12 وبالضبط بالمكان المسمى “شعايب” والذي راح ضحيته شاب يتراوح عمره بين 25 و30 سنة فارق الحياة بعد نقله إلى المؤسسة الاستشفائية باعزازقة.
أما الحادث الثاني يتمثل في الفاجعة الأليمة التي هزت قرية “لجماظ” ببلدية ثيميزار بدائرة واقنون، أين توفي شاب يبلغ من العمر 25 سنة بعد أن دهسه جرار فلاحي، قبل أن يتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزازقة. هذا مقابل تدخلها 224 مرة بهدف الإنقاذ والإسعاف تنقسم إلى نقل 39 جريحا إلى المصالح الاستشفائية، إلى جانب 182 مريض، وحالتي وفاة، وفيما يخص الحرائق كشفت مصالح الحماية المدنية لتيزي وزو في حصيلتها الأسبوعية عن تسجيل 10 حرائق عبر مختلف المناطق التابعة للولاية.
وكما أضافت مصالح الحماية المدنية في حصيلتها، فإن أعوانها قد تدخلوا أيضا خلال الفترة المذكورة أعلاه لنقل جثث شخصين من بيتهم العائلي إلى المصالح الاستشفائية وتتمثل الأولى في جثة عجوز تم العثور عليها مرمية على الأرض في إحدى غرف المنزل وفي حالة متقدمة من التعفن، وتبلغ من العمر 82 سنة وتنحدر من منطقة ذراع الميــزان. أما الجثة الثانية فإنها تابعة لشيخ يبلغ من العمر 72 سنة تم العثور عليه جثة هامدة في مسكنه العائلي بمنطقــة ماكودة قبل أن يتم نقله من قبل مصالح الأمن إلى المؤسسة الاستشفائية بتيقزيرت.

صبرينة. ا

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