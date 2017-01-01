تركيـا تدخـــل نفقا مظلمـــا

أنقـــــرة تغــــــــرق في دوامــــــــــة الإرهــــــــــــاب الممنهــــــــــج

لم تمر سنة 2016 بردا وسلاما على تركيا، ففي حين كانت أوروبا تحشد مصالحها الاستخباراتية تحسبا لاعتداء إرهابي محتمل، جاءت الضربة في بوابتها الشرقية “اسطنبول” التركية، لتعلن التنظيمات الإرهابية أنها دائما مجندة لتوجيه ضرباتها لأوروبا وحلفائها، غير أن تدخل انقرة في عديد الملفات الإقليمية وتقاربها مع روسيا وإيران، يرجح وجود استهداف مدروس لها من قبل أصحاب المصالح.



5 لبنــــــانيين ضمن قــــــــائمة المصابـــــــــين

39 قتيـــلا و69 جريجـــــا في هجـــــوم إرهــــابي باسطنبـــول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، صباح أمس، أن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليلي في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة، أوقع 39 قتيلا من بينهم 16 أجنبياً، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.

وأضاف وزير الداخلية سليمان سويلو، أن الاعتداء أوقع أيضا 69 جريحا من بينهم 4 إصابتهم خطيرة، وقال”أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة وآمل أن يتم القبض عليه سريعا”، مضيفا أنه “تم تحديد هويات 21 ضحية ومن بينهم 16 أجنبيا. فيما قالت مصادر إعلامية من بين الأجانب المصابين 5 لبنانيين.

وحسب سويلو، بدأت شرطة إسطنبول أمس عملية بحث عن مسلح قتل ما لا يقل عن 39 شخصا، الكثير منهم أجانب داخل ملهى ليلي مكتظ أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، في هجوم وصفه مسؤولون بأنه عمل إرهابي .

وقتل المهاجم شرطيا ومدنيا أثناء اقتحامه ملهى رينا الليلي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل.

والملهى الليلي، أحد أشهر الملاهي الليلية في اسطنبول، ويرتاده الأجانب والمحليون ويطل على مضيق البوسفور الذي يفصل أوروبا عن آسيا في حي أورتاكوي باسطنبول.وقالت محطة (سي.أن.أن ترك) التلفزيونية، إن حوالي 500 إلى 600 شخص كانوا داخل الملهى الليلي عندما وقوع الهجوم. وقفز بعض المحتفلين في مياه المضيق هربا من إطلاق النار وقامت الشرطة بإنقاذهم. وتحدث بعض الشهود عن وجود عدد من المهاجمين، لكن السلطات لم تؤكد هذا الأمر.

من جهة أخرى، وجه الرئيس باراك أوباما أول أمس تعازيه إلى الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بعد الهجوم، وقال إريك شولتز المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان، “بعد ظهر اليوم تم إطلاع الرئيس من قبل فريقه للأمن القومي على الهجوم الذي وقع في اسطنبول”. مضيفا “عبر الرئيس عن تعازيه لخسارة الأرواح البريئة ووجه فريقه لتقديم المساعدة الملائمة للسلطات التركية حسبما تقتضي الحاجة.”

س.ب