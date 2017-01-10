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تركيز الاهتمام على الفرق النسويـــة الشابـة

يناير 10, 2017 رياضة 0

تركيز الاهتمام على الفرق النسويـــة الشابـة

المنتخبات الوطنية لكرة السلة في موسمها الجديد

أكدت المديرية الفنية الوطنية لكرة السلة، أن الهيئة الفدرالية ستركز اهتمامها خلال الموسم الجديد على الفريق الوطنية النسوية لأقل من 16 سنة وأقل من 18 سنة، مع الاهتمام كذلك باللاعبات ممن ينشطن في البطولة الفرنسية والقادرات على منح الإضافة المرجوة لزميلاتهن في الفريق الوطني.

كما أوضحت المديرية الفنية على لسان مديرها علي فيلالي، أن هنالك العديد من اللاعبات اللواتي ستعتزلن المنافسة، على صورة اللاعبتين الركيزتين رشيدة بلعيدي ذات 10 سنوات خبرة وراضية فنطازي، واللتين لعبتا دورا كبيرا سيما في الألعاب الإفريقية الأخيرة، وحان الوقت لإيجاد لاعبات شابات قادرات على تعويض الجيل القديم، ولو أن الاتحادية ماضية في إقناع بعض الأسماء ذات الخبرة للعدول عن قرار الاعتزال النهائي.
المدير الفني الوطني قال إن العمل جاري حاليا لتكوين وتحضير مجموعتين لصنفي اقل من 16 و18 سنة، وهي الفرق التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الكرة البرتقالية الجزائرية المقبلة على تحديات كبيرة خلال هذا الموسم.
واعترف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، رابح بوعريفي، في وقت سابق أن المنتخب الجزائري للسيدات لم يكن في مستوى تطلعات الهيئة الفدرالية في كل المنافسات الدولية التي شارك فيها.
وأبدى بوعريفي في تدخل له خلال أشغال الجمعية العامة، تأسفه للنتائج التي خرج بها الفريق الوطني النسوي لكرة السلة في مختلف المنافسات الدولية خلال السنة الماضية، واعتبر ذات المتحدث أن التشكيلة النسوية “بإمكانها التنافس على إحدى المراتب الأولى في البطولة العربية، لكن مردودها الفني يبقى ضعيفا على المستوى الإفريقي وهذا على الرغم من أننا وفرنا لهذا المنتخب كل الوسائل الضرورية للتحضير”.
وأرجع المسؤول الأول عن الفدرالية “المردود الهزيل الذي أبانت عنه ممثلات الجزائر في مختلف الدورات الإفريقية، إلى توقفهن عن التحضيرات لمدة 10 سنوات، وغياب بعض أعمدة الفريق بسبب الإصابة، الأمر الذي دفع بالاتحادية إلى التنقيب وبصفة سريعة عن المواهب الشابة لتعويض الخلف”.
نادية. غ

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